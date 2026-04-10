Gadu pēc vīra nāves aktrise Obrija Plaza ir pirmdzimtā gaidībās
Pēc emocionāli smagā gada aktrise un komiķe Obrija Plaza gaida savu pirmo bērnu ar partneri Krisu Ebotu.
Kāds avots izdevumam “PEOPLE” atklāja, ka Plaza gaida savu pirmo bērnu ar partneri Krisu Ebotu, un mazulis pasaulē nāks šoruden. “Tas bija skaists pārsteigums pēc emocionāli smaga gada,” sacīja avots, piebilstot, ka “viņi jūtas ļoti svētīti”.
41 gadu vecā Plaza un 40 gadus vecais Ebots iepriekš kopā strādājuši pie izrādes “Danny and the Deep Blue Sea” atjaunojuma Off-Broadway teātrī un 2020. gada filmas “Black Bear”.
Pagājušajā mēnesī Plaza, kuras nelaiķis vīrs, scenārists un režisors Džefs Baena, nomira pagājušajā gadā, slēpa savu grūtnieces vēderu, sēžot pirmajā rindā Parīzes modes nedēļā.
Dažas dienas pēc tam, kad šī traģiskā ziņa nonāca virsrakstos, aktrise nāca klajā ar kopīgu paziņojumu kopā ar Baenas ģimeni: "Šī ir neiedomājama traģēdija. Mēs esam ļoti pateicīgi ikvienam, kurš izrādījis atbalstu. Lūdzu, cieniet mūsu privātumu šajā laikā." Pēc tam Plaza deaktivizēja savu “Instagram” kontu.
Plaza un Baena bija kopā vairāk nekā desmit gadus, pirms 2020. gadā slepeni apprecējās pandēmijas laikā.