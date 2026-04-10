Ar jaunu dziesmu fanus iepriecina mūziķis Shipsea
Jāņa Šipkēvica mūzikas projekts "Shipsea" izdod jaunu skaņdarbu "not a noun BUT A VERB" - pirmo dziesmu no topošā albuma "EYE SEA YOU", kurš dienasgaismu ieraudzīs šī gada rudenī.
Šī mūzika kopā ar citām vēl nepubliskotām Shipsea dziesmām šajā nedēļas nogalē izskanēs mūzikas konferencē "Tallinn Music Week". Dziesma “not a noun BUT A VERB” tapusi sadarbībā ar mūziķi Soon (zināma arī kā grupas “Tribes of the City” soliste Ksenija Sundejeva). Dziesmas tapšanā piedalījies arī basģitārists Joels Henrisons no Zviedrijas, bundzinieks Jēkabs Rēders, un ar savu vokālu dziesmu papildinājusi arī Ksenija.
Sestdien, 11. aprīlī, Shipsea piedalīsies "Tallinn Music Week", kas ir viens no nozīmīgākajiem mūzikas industrijas notikumiem Baltijā. Tajā māksliniekiem ir iespēja uzstāties starptautiskas auditorijas priekšā, veidot jaunus kontaktus un iepazīstināt klausītājus ar savu daiļradi.
Dzintaru koncertzālē ar vērienu izskan "Shipsea. Simfoniskā gaismā"
Ceturtdien, 19. jūnija vakarā, Dzintaru koncertzālē ar vērienu noslēdzās "Rīgas Festivāli", izskanot spilgtajai koncertprogrammai "Shipsea. Simfoniskā gaismā".