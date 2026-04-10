Igaunijā lietpratēji sacentīsies par balvu, mēģinot kviekt kā cūkas
Jā, jūs izlasījāt pareizi, un nē, tas nav nekāds nokavēts 1. aprīļa joks. Sacensības notiks lauksaimniecības gadatirgū Tartu.
"Visi ir laipni aicināti uzkāpt uz skatuves un pamēģināt – vai jūs protat kviekt kā cūka labāk nekā īsta cūka?" citējot pasākuma organizatoru pausto, vēsta “Maaleht”. "Skanējums, izpildījums un humors – šeit tas viss būs no svara! Jo neaizmirstamāk, jo labāk," piebilst organizatori.
Trīs cilvēku žūrija, kas sastāvēs no Igaunijas cūku audzēšanas nozares pārstāvjiem, vērtēs uzvarētāju, balstoties uz "autentiskumu", spēku un spēju izklaidēt, savukārt paši dalībnieki varēs iekļaut citus elementus, piemēram,” ķērcienus, specifiskas kustības, lomu spēles vai īsus komēdijas skečus savā izpildījumā”, vēsta ERR.
Tiks izvēlēts arī skatītāju favorīts, pamatojoties uz aplausiem, reakcijām un klātesošo iesaisti. Pasākums noritēs plkst. 13:00 sestdien, 25. aprīlī.
Tie, kuri vēlas kviekt kā cūkas, var pieteikties, nosūtot e-pastu organizatoriem, vai arī reģistrēties uz vietas pasākuma dienā, teikts paziņojumā. “Maamess” lauksaimniecības gadatirgus norisinās jau vairāk nekā 30 gadus. Šogad pasākums notiks no trešdienas, 23. aprīļa, līdz sestdienai, 25. aprīlim.