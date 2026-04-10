Fani netic savām acīm. Metjū Makonehijs piedzīvojis krasas pārvērtības
Holivudas aktieris Metjū Makonehijs vēlreiz pierādījis, ka ir pārtapšanas meistars.
“Oskara” balvu ieguvušais aktieris pirms pāris dienām “Instagram” publicēja attēlu, kas pārsteidza fanus. Fotogrāfijā viņš bija redzams blondiem matiem, kas saņemti divās astītēs. Viņam ir bārda, bet mugurā maigi rozā halātiņš ar bagātīgu spalvu apdari.
Savu drosmīgo koptēlu aktieris bija papildinājis ar šortiem, uz kuriem redzama palmu apdruka, baltiem sporta apaviem, baltām īsajām zeķītēm, sudraba ķēdi ar medaljonu, brillēm ķēdītē un krēmkrāsas jostas somu.
Draiskajā fotogrāfijā 56 gadus vecā kino zvaigzne sēž uz tenisa korta klājuma izstieptām kājām un izbāztu mēli, un viena kāja balstās uz sarkanas tenisa raketes. Attēlam viņš devis vienkāršu, neko daudz nepaskaidrojošu parakstu: “Bauda jums nāks par labu.”
Makonehijs jau sen ir pazīstams kā liels pārvērtību meistars. Savulaik plaši atspoguļots, kā aktieris dramatiski zaudēja svaru, lai nospēlētu lomu filmā “Dallasas pircēju klubs”, kas atnesa viņam “Oskara” balvu. Citu lomu dēļ viņš ir audzējis ūsas un licis galvā cepurīti, kas rada daļēji plikas galvas iespaidu. Bet 2016. gadā, gatavojoties trillerim “Zelts”, viņš bija arī gatavs pieņemties svarā, ja to prasa kino loma.
"Ja es atveidoju lomu, es daru visu, ko tā prasa," viņš paskaidroja 2015. gadā. "Ja es filmējos spraiga sižeta filmā vai spēlēju futbolistu, es eju uz sporta zāli un cilāju svarus."
2017. gadā viņš atcerējās izaicinājumu pieņemties svarā, neaudzējot muskuļu masu. Tas bija nepieciešams filmai “Zelts”. "Es sev teicu: 'Makonehij, tev ir seši mēneši, lai teiktu jā jebkuram pārtikas produktam un dzērienam. Kad vien vēlies.' Tas bija jautri. Vienīgais, kas kļuva nogurdinoši, bija doma par atteikšanos."
Blondo matu astītes, kas redzamas jaunākajā Metjū pārvērtību fotogrāfijā, gan sajūsmināja, gan šokēja fanus, raisot jaunas diskusijas tīmeklī. Makonehijs ir pazīstams ar to, ka jebkuras pārmaiņas pieņem ar humoru un nododas tām ar lielu apņēmību. Aktieris aizvien turpina pārsteigt skatītājus gan uz ekrāna, gan ārpus tā.