Šārona Osborna aizver dzīves lappusi, pārdodot Ozija 17 miljonus dolāru vērto māju Losandželosā
Mūzikas menedžere un rokera Ozija Osborna atraitne Šārona Osborna nolēmusi pārdot māju ASV, kurā dzīvoja kopā ar vīru. Šo lēmumu viņa pieņēmusi astoņus mēnešus pēc Ozija nāves.
73 gadus vecā Šārona izlikusi pārdošanā Losandželosas īpašumu par 17 miljoniem dolāru. Pāris šajā mājā dzīvoja vairāk nekā desmit gadus. Ozijs un Šārona šo 20. gadsimta 20. gadu stilā celto māju iegādājās 2015. gadā.
Osbornu māja Losandželosā
Sākotnēji viņi par īpašumu samaksāja 11,85 miljonus ASV dolāru. Jau 2022. gadā māja tika piedāvāta tirgū par 18 miljoniem dolāru, bet vēlāk cenu samazināja līdz 17,5 miljoniem, jo pāris apsvēra iespēju pārcelties atpakaļ uz Apvienoto Karalisti. Tomēr vēlāk viņi pārdomāja un, kā ziņo “Carolwood Estates”, māju no nekustamo īpašumu tirgus izņēma. Pāris nolēma paturēt dzīvesvietu ASV, kas atrodas astoņu kilometru attālumā no Losandželosas centra.
Nepilnu 1000 kvadrātmetru plašais īpašums izcēlās ar greznu kāpņu telpu, lielām lustrām, dekorētiem griestiem un viesu māju teritorijā, raksta “Wall Street Journal”. Mājas kinoteātrī bija apskatāma arī slavenu viesu autogrāfu kolekcija, kas sakrājusies ciemošanās reizēs. Tur bija arī rokenrola karaļa Elvisa Preslija paraksts, ko viņš atstājis uz kamīna, kad māja piederēja radio aktierim Frenkam Brisī.
Ziņots, ka pēc vīra nāves pagājušā gada jūlijā Šārona vēlējusies pārcelties uz mazāku mājokli, un pie īpašuma tika manīti pārvākšanās furgoni.
Mājas, kas vienmēr paliks īpašas
Šobrīd Šārona savu laiku dala starp mājām Losandželosā un Bakingemšīras grāfistē Anglijā, kur viņai pieder kultūrvēsturiski aizsargājama Džordža laika savrupmāja “Welders House”. Pārējie Osbornu ģimenes pārstāvji ar siltumu atceras dzīvi Amerikā.
Viņas meita Kellija Osborna (41) dalījusies atmiņās par dzīvi Losandželosā un pastāstīja, kāpēc vēlētos atgūt ģimenes pirmo māju, kurā savulaik tika filmēts MTV realitātes šovs “Osborni” (“The Osbournes”).
Raidījumā “Mājas, kas mani veidojušas” (“Homes That Made Me”) viņa sacīja: “Šī ir māja, kurā mēs filmējām “Osbornus”. Mēs kādas desmit reizes esam jautājuši, vai varētu to atpirkt, bet viņi vienmēr atsaka, lai gan pašreizējie īpašnieki tur pat nedzīvo. Taču tā bija lieliska māja.”
Kellija par mīlestību pret šo māju izteicās arī “Instagram” ierakstā: “Šī māja vienmēr būs viena no labākajām vietām, kur esam dzīvojuši, jo tā izmainīja manu dzīvi.”
Slavenā ģimene šajā sešu guļamistabu un deviņu vannasistabu villā ievācās 2002. gada martā un dzīvoja tur līdz 2007. gadam. Vēlāk īpašumu iegādājās popzvaigzne Kristīna Agilera, kura tajā dzīvoja četrus gadus.