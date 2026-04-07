Sašauts reperis Offset; mākslinieks nogādāts slimnīcā
Sašauts reperis Offset.
Sašauts reperis Offset; mākslinieks nogādāts slimnīcā

ASV pirmdien, 6. aprīlī, sašauts populārais reperis Offset, kurš pēc notikušā nogādāts slimnīcā. Kā ārvalstu medijiem apstiprinājis mākslinieka pārstāvis, viņa veselības stāvoklis šobrīd ir stabils, taču precīza informācija par gūtajiem ievainojumiem netiek atklāta.

Sašauts reperis Offset; mākslinieks nogādāts slimn...

Pārstāvis norādīja, ka Offset tiek ārstēts medicīnas iestādē un atrodas ārstu uzraudzībā.

Incidents noticis Floridā, pie viesnīcas “Seminole Hard Rock” Holivudā. Saistībā ar notikušo aizturētas divas personas un turpinās izmeklēšana.

Likumsargi uzsver, ka situācija tiek kontrolēta un sabiedrībai briesmas nepastāv.

Offset, kura īstais vārds ir Kiar Kendrell Cephus, ir viens no hiphopa grupas “Migos” dalībniekiem. Grupa kļuva plaši pazīstama ar hitu “Versace”, bet vēlāk guva starptautisku atzinību un arī “Grammy” nominācijas.

Mākslinieks iepriekš bija precējies ar reperi Cardi B, ar kuru viņam ir trīs bērni. 2024. gadā Cardi B paziņoja par šķiršanos. 

