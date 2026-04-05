Trakā pasaule
Vakar 11:18
No pērtiķa kodieniem līdz "apēstiem" dzirdes aparātiem - amizantie apdrošināšanas gadījumi
Ne vienmēr lielākie zaudējumi rodas traģiskos negadījumos – bieži viss sākas ar pavisam ikdienišķām, pat šķietami nenozīmīgām situācijām.
Kā liecina "Swedbank" apdrošināšanas atlīdzību dati, neizņemta degvielas pistole, neveikls solis vai pat ziņkārīgs mājdzīvnieks var radīt negaidītus izdevumus simtu un pat tūkstošu eiro apmērā. Šie būs vieni no pēdējā laika neparastākajiem un reizē arī pamācošākajiem apdrošināšanas gadījumiem.
- Ceļojuma laikā, kāpjot ārā no motorlaivas, cita garām braucoša laiva radīja lielu vilni. Klients zaudēja līdzsvaru un, krītot, izsita motorlaivas logu. Izmaksātā atlīdzība sasniedza 1700 eiro.
- Suns “apēda” ciemos atbraukušās vecmāmiņas dzirdes aparātu, radot ne vien nepatīkamu pārsteigumu, bet arī ievērojamus izdevumus. Izmaksātā atlīdzība – 1200 eiro.
- Nezināmu iemeslu dēļ naktī ieslēdzās indukcijas plīts virsma, kā rezultātā izkusa un aizdegās plastmasas virtuves piederumi, kas atradās katlā uz plīts. Nokvēpa virtuves griesti un sienas, un izmaksātā atlīdzība sasniedza 5100 eiro.
- Atrodoties tūrisma apskates objektā, savvaļas pērtiķis uzlēca uz pleca un iekoda mugurā. Par šo neparasto starpgadījumu izmaksātā atlīdzība – 360 eiro.
- Transportējot inventāru uz slēpošanas trasi, plīsa jumta stiprinājums un snovborda dēlis nokrita uz ceļa. Kamēr vadītājs atgriezās pēc tā, dēli jau bija paņēmusi persona no aizmugurē braucošā auto. Izmaksātā atlīdzība – 720 eiro.
- Degvielas uzpildes laikā šoferis aizmirsa izņemt uzpildes pistoli no bākas un uzsāka braukšanu, radot bojājumus automašīnai. Par šo neuzmanību izmaksāta 750 eiro atlīdzība.
- Atgriežoties mājās no prombūtnes, klients konstatēja, ka bojātas mājokļa ārdurvis – slēdzenē sabāzti sērkociņi un durvīs iegravēts vārds. Par nodarītajiem bojājumiem izmaksāta 510 eiro atlīdzība.
- Spēcīga vēja dēļ no garāžas jumta terases tika nopūsts sauļošanās krēsls, kas uzkrita blakus novietotai automašīnai. Par bojājumiem izmaksāta 1050 eiro atlīdzība.
- Noņemot Ziemassvētku lampiņas, tēvs uzkāpa uz zīdaiņa gultiņas, kas neizturēja slodzi un salūza. Izmaksātā atlīdzība – 130 eiro.
- Salūta laikā petarde ielidoja logā, radot stiklā bojājumus. Par šo negaidīto gadījumu izmaksātā atlīdzība sasniedza 290 eiro.