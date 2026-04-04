Desmit miljonu gar degunu! Kāds Lielbritānijā līdz mūža beigām atcerēsies nacionālo loteriju
Ikviens, kurš piedalās loterijā, cer uz lielo laimestu. Taču nereti gadās, ka ļaudis bijuši nieka soļa attālumā no pasakainas bagātības, taču rezultāts izrādījies negaidīts — gluži kā tas ir gadījies ar Lielbritānijas nesenās nacionālās loterijas galvenā laimesta ieguvēju.
Kāds cilvēks nesen notikušajā nacionālajā loterijā būtu laimējis vairāk nekā 10 miljonus sterliņu mārciņu (12,2 miljoni eiro) jeb precīzāk 10 633 323 mārciņas, taču nu šī bagātība ir aizgājusi gar degunu. Iemesls ir vienkāršs — veiksmīgais laimētājs nebija pieteicies noteiktajā termiņā, par spīti pēdējo dienu intensīvajai mediju kampaņai.
Nacionālās loterijas dalībniekiem ir 180 dienas, lai saņemtu savus laimestus, taču pēc šī termiņa beigām viņiem nepienākas nekas. Par spīti vērienīgai meklēšanas kampaņai, neviens tā arī nepieteicās uz galveno “Lotto” laimestu ar biļeti, kas pērn 4. oktobrī bija nopirkta Londonas piepilsētā Bekslijā. Pieteikšanās termiņš beidzās 2. aprīlī, tādējādi laimests tiks ziedots labdarībai.
Loterijas organizētāja “Allwyn” paziņoja, ka tik liela laimesta neizņemšana ir reta parādība. “Vairums neizņemto laimestu ir mazākas vērtības balvas. Šāda apmēra laimesta nepieprasīšana ir ļoti neparasta,” atzina tās pārstāvis.
Pagaidām veiksminieki nav pieteikušies uz pieciem lieliem nacionālās loterijas laimestiem, kuru vērtība pārsniedz 3,2 miljonus mārciņu.