Daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" fināla sērijas prezentācija
Pirmdienas, 13. aprīļa vakarā, kinoteātrī "K.Suns" tika prezentēta daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" noslēdzošā epizode.
FOTO: jestrā gaisotnē prezentē pašmāju trillera "Ķīlnieki" noslēdzošo sēriju
“Ķīlnieki” ir Latvijas kino pirmā daudzsēriju filma, kuras visu astoņu sēriju darbība aptver tikai nepilnas divas diennaktis. Tā ir emocionāli intensīva drāma par morālām izvēlēm, cilvēku psiholoģiju krīzes situācijā un instinktiem, kas pārspēj sociālās maskas, statusus un ārējo tēlu.
“Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi,” stāsta galvenā producente Lelde Kovaļova. “Lasot “Ķīlnieku” scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses. Katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Un vēl scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja.”
Galvenajās lomās ir redzams Mārtiņš Kalita, Madara Krživeca, Edgars Ozoliņš, Oto Madernieks, Andrejs Alens, Andris Daugaviņš, Elīna Vāne, Āris Matesovičs, Alise Dzene, Valts Skuja un Mārtiņš Kalniņš. Kino darba producenti – Lelde Kovaļova un SIA "Tet". Režisors un scenārija autors – Vlads Kovaļovs.
2026. gada 23. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrāde.