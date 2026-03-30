Vācija plāno aizliegt alus patēriņu 14 gadus veciem jauniešiem
Vācija gatavojas atcelt likumu, kas ļāva 14 un 15 gadus veciem jauniešiem vecāku sabiedrībā legāli lietot alkoholu.
Vācijā alus, vīna un dzirkstošā vīna lietošana un iegāde ir atļauta no 16 gadu vecuma, tomēr valstī kopš 1952. gada spēka ir likums, kas ļauj 14 un 15 gadus veciem jauniešiem legāli lietot alkoholu vecāku sabiedrībā. Aizvadītajā gadā Vācijas federālo zemju veselības ministri aicināja likumu atcelt, norādot uz atkarības risku.
Vācijas izglītības ministre Karina Prīna ir iekļāvusi šī likuma atcelšanu savā likumprojektā par bērnu un jauniešu labklājību. Uzraudzīta alkohola lietošana "vājina jauniešu aizsardzību pret alkohola pārmērīgas lietošanas briesmām un tādējādi ir pretrunā federālās valdības mērķiem efektīvāk novērst atkarības," norādīts likumprojektā.
Likumprojekts tiks apspriests ar nozares asociāciju ekspertiem, un tam nepieciešams valdības un abu parlamenta palātu apstiprinājums. Pagaidām nav skaidrs, kad tas varētu stāties spēkā.