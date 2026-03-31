Antonio Banderass atklāj, kā mainījās viņa dzīve pēc pārciestās sirdslēkmes
Antonio Banderass atklāti pastāstījis par būtiskajām pārmaiņām savā dzīvē pēc gandrīz letālās sirdslēkmes. Lai gan pagājuši jau gandrīz desmit gadi, viņš nenožēlo pilnīgi neko.
65 gadus vecais aktieris 2017. gadā piedzīvoja smagu sirdslēkmi un uz to reaģēja, nekavējoties veicot radikālas pārmaiņas savā dzīvesveidā. Viņš atmeta smēķēšanu, pārdeva savu privāto lidmašīnu, atteicās no dalītās dzīves starp ASV un Apvienoto Karalisti, tostarp savrupmāju Kobhemā, Sarejas grāfistē, un atgriezās dzimtajā pilsētā Malagā, Spānijā. Tur viņš iegādājās arī teātri.
Spāņu aktieris Antonio Banderass ar draudzeni Nikolu Kimpelu un meitu Stellu Malagā 2018. gada martā.
“Tas man bija ļoti nopietns brīdinājums,” par sirdslēkmi viņš izteicās intervijā izdevumam “The Times”, kas publicēta pagājušajā nedēļā. “Tas mainīja veidu, kā es raugos uz dzīvi.” Šis pavērsiens licis viņam patiesi ielūkoties sevī. “Sastopoties aci pret aci ar nāvi, es atskatījos pagātnē un sapratu, ka patiesībā esmu teātra aktieris,” viņš skaidroja. Šī atklāsme noveda pie bezpeļņas teātra “Teatro del Soho” izveides Malagā, ko viņš uzskata par savu lielāko aizraušanos.
Tagad viņš dzīvo dzīvoklī Malagas vēsturiskajā centrā kopā ar savu ilggadējo partneri Nikolu Kimpelu un ir vairāku restorānu īpašnieks. Kontrasts ar viņa iepriekšējo dzīvi ir krasi jūtams. “Es nekad neesmu bijis tik laimīgs,” viņš saka.
Šī nav pirmā reize, kad Banderass runā par piedzīvoto sirdslēkmi. 2022. gada decembrī sarunā ar “Page Six” viņš izteicās: “Es sapratu, ka, iespējams, tā bija viena no labākajām pieredzēm manā dzīvē, jo lietas, kas nebija svarīgas un par kurām es katru dienu uztraucos, patiesībā bija bezjēdzīgas. Es domāju — kāpēc es par to uztraucos, ja tāpat reiz nomiršu? Es vienmēr zināju, ka tas notiks, bet tagad es to patiešām apzinos. Es to esmu piedzīvojis pavisam tuvu.”
Banderass bija precējies ar Melāniju Grifitu 18 gadu garumā. Viņu laulība izira 2015. gadā. Aktieris savulaik atzina, ka šīs attiecības palīdzējušas viņam pārvarēt agrīno nedrošību par to, ka angļu valoda nav viņa dzimtā valoda.