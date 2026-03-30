Mārtiņš Kalita.
Šodien 20:52
Harija Liepiņa balva piešķirta Mārtiņam Kalitam
Starptautiskajā teātra dienā Latvijas Teātra darbinieku savienība paziņojusi Teātra dienas izcilības balvas ieguvējus, un Harija Liepiņa balva piešķirta aktierim Mārtiņam Kalitam par plašo aktiermeistarības amplitūdu un radošo briedumu pēdējo sezonu laikā. Balvas pasniegšana notiks 2. jūnijā.
Ik gadu – Starptautiskajā teātra dienā – Latvijas Teātra darbinieku savienība paziņo Teātra dienas izcilības balvas ieguvējus. Šogad Harija Liepiņa balva, kas tiek piešķirta aktierim par izcilu, spilgtu aktierdarbu teātrī iepriekšējo sezonu laikā, piešķirta mūsu izcilajam un brīnišķīgajam aktierim MĀRTIŅAM KALITAM – par plašo aktiermeistarības amplitūdu galvenajās lomās un radošo briedumu spilgtās raksturotāja otrā plāna lomās pēdējo sezonu laikā! Balva tiks pasniegta 2. jūnijā, bet svinam, mīlam un lepojamies jau šodien!