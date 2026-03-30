Iestudējuma "Patiesais kailums" pirmizrāde Ādažos 2026. gada martā
2026. gada 28. martā Ādažu kultūras centrā notika iestudējuma "Patiesais kailums" pirmizrāde.
FOTO: Ādažos nosvin Intara Rešetina iestudētās kriminālkomēdijas "Patiesais kailums" pirmizrādi
Aizvadītās nedēļas nogalē Ādažu kultūras centrā notika iestudējuma "Patiesais kailums" pirmizrāde.
"Patiesais kailums" ir trillera cienīga krimināla komēdija, kurā spriedze savijas ar asu humoru un negaidītiem pavērsieniem. Lugas autors ir izcilais mūsdienu franču dramaturgs Sebastjans Tjerī. Francijā luga tikusi izvirzīta prestižajai Moljēra balvai.
"Ievērojams advokāts piedzīvo pavisam negaidītu un ļoti neveiklu rītu – viņš pamostas savās mājās, gultā kails līdzās savam darba kolēģim. Nevienam nav ne jausmas, kā tas noticis, ko viņi darījuši vai kāpēc situācija ir tik absurda. Kad pēkšņi ierodas arī advokāta sieva, mēģinājumi glābt reputāciju un rast loģisku skaidrojumu pārvēršas asprātīgu pārpratumu virknē, un šķietami nevainīga vodeviļa pāraug spožā absurdkomēdijā," teikts izrādes anotācijā.
Izrādes režisors Intars Rešetins-Pētersons saka: "Vislielākās drāmas nerodas no faktiem, bet gan no interpretācijām un bailēm; brīdī, kad sociālās lomas sabrūk, atklājas patiesība, kas var būt sāpīga – un reizēm arī ļoti smieklīga.” Lomās: Intars Rešetins-Pētersons, Inga Alsiņa-Lasmane vai Marika Šmukste, Jānis Āmanis, Elīna Bojarkina. Radošā komanda: Režisors Intars Rešetins-Pētersons, tulkotājs Ilmārs Šlāpins, kostīmu māksliniece Ance Beinaroviča, horeogrāfe Inga Raudinga, scenogrāfs Nauris Stalažs, gaismu mākslinieks Egīls Kupčs, skaņu režisors Reinis Ūdris, producents Jānis Kļaviņš.