"Jumprava. Arheoloģija" koncerts mūzikas namā "Daile"
27. marta vakarā Rīgas mūzikas namā "Daile" ar jaunu programmu "Arheoloģija" uzstājās grupa "Jumprava".
FOTO: leģendārā grupa "Jumprava" intīmā gaisotnē ļauj ieskatīties iekšējā vēsturē
27. marta vakarā Rīgas mūzikas namā "Daile" ar jaunu programmu "Arheoloģija" uzstājās grupa "Jumprava".
Koncertā līdzās dziesmām skanēja arī stāsti par to tapšanu. Dziesmas skanēja pusakustiskā skanējumā. Koncertā tika iekļauti gan pazīstami skaņdarbi, gan retāk dzirdēti grupas repertuāra darbi.
Tā bija dzīva ekspedīcija pa grupas iekšējo vēsturi - pa slāņiem, kuros aprakti hiti, neveiksmes, nejaušības, smiekli un klusumi starp dziesmām. Nevis “labāko dziesmu vakars”, bet mēģinājums saprast, kāpēc tās vispār tapa.
Mūziķi izklaidēja sanākušos ar stāstiem, kurus parasti nestāsta no skatuves - par laikiem, kad tehnika lūza, idejas sprāga, un pasaule vēl nebija digitāla, bet ļoti īsta.
Grupa "Jumprava" izveidota 1984. gadā. Kopš grupas dibināšanas tās sastāvā ir Aigars Grāvers, Aigars Grauba, Aigars Krēsla un Ainars Ašmanis.
Koncertprogramma "Jumprava. Arheoloģija" mūzikas namā "Daile" izskanēs arī 17. aprīlī un 24. aprīlī plkst. 19.