Noklausies! Dziesmā "Šonakt" satiekas Elīna Gluzunova un grupa "Tumsa"
Grupa “Tumsa”, kura gada sākumā nosvinēja savu 35. dzimšanas dienu, izdevusi kopdziesmu "Šonakt" ar izpildītāju Elīnu Gluzunovu.
Elīna saka: “Sadarbība ar grupu “Tumsa” aizsākās pērnā gada nogalē - manās kāzās. Tieši tur radās ideja par kopīgu projektu nākotnē. Pirmais kopīgais uznāciens bija “Tumsa” jubilejas koncertā. Pēc tā bija sajūta, ka vajag ko vairāk. Ja godīgi, es nerakstu dziesmas, tomēr viena man glabājās jau vairākus gadus. Šķita, ka tā būtu piemērota šai mūsu savienībai. Smeldzīga, roķīga un ar tādu naivu, bet skarbumiņu. Puišu konsīlijs dziesmu novērtēja kā labu esam, un nu mēs esam šeit!”
Jaunās dziesmas “Šonakt” mūzikas autori ir grupa “Tumsa” un Elīna Gluzunova, kura ir arī dziesmas teksta autore. Par dziesmas vēstījumu Elīna bilst: “Dziesma “Šonakt” savās vārdu rindās atspoguļo nepiepildītu mīlestību starp diviem sen pazīstamiem cilvēkiem. Mīlestību, kurai būtu bijis potenciāls, ja vien tā nebūtu klusējusi. “Šonakt” - viņi satiekas, lai atzītos. Sentimentālā sajūtu virpulī tiek uzburtas neizdzīvotu stāstu ainas, un arī pavisam eksistenciāls jautājums, kas abu tikšanos padara īpaši dramatisku. Un tomēr, dienas beigās viņi atskārš, ka tā ir tikai abu uzprojicētā ilūzija.”