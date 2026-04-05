Lieldienas ne visur izskatās kā pie mums.
Trakā pasaule
Vakar 06:57
Kamēr vieni krāso olas, citi met podus no logiem: pārsteidzošākās Lieldienu paražas pasaulē
Lieldienas daudzviet pasaulē saistās ar olu krāsošanu, zaķiem, pavasarīgu noskaņu un kopā būšanu ar ģimeni, taču dažās valstīs šo svētku tradīcijas ir krietni neparastākas.
Piemēram, vienviet Lieldienu laikā cilvēki cits citu aplej ar ūdeni, citviet pa logiem met māla podus, vēl citur bērni pārģērbjas par raganām vai svētku brīvdienās ar aizrautību lasa kriminālromānus.
Šīs paražas veidojušās dažādos laikos un sevī apvieno gan senus tautas ticējumus, gan reliģiskus simbolus, gan vietējās kultūras īpatnības. Tāpēc Lieldienas pasaulē nereti izskatās pavisam citādi nekā pie mums.
Lūk, neliels ieskats valstīs un tradīcijās, kur Lieldienas tiek svinētas daudz neparastāk, nekā varētu šķist ierasts.