Pēc vairāk nekā 30 gadiem atgriežas “X faili” - top jauna leģendārā seriāla versija
Savulaik “X faili” bija viens no slavenākajiem un ietekmīgākajiem zinātniskās fantastikas seriāliem televīzijā — tas ne tikai pulcēja miljoniem skatītāju, bet arī kļuva par veselas ēras fenomenu. Tagad, vairāk nekā trīsdesmit gadus pēc seriāla debijas, iecerēts jauns tā turpinājums, kas atkal sola atgriezt skatītājus paranormālu noslēpumu, sazvērestību un neizskaidrojamu notikumu pasaulē.
Maldera un Skalijas izmeklētie noslēpumainie gadījumi, sazvērestības teorijas un paranormālās parādības padarīja šo seriālu par īstu kulta klasiku. Tagad atkal uzvirmojušas runas par jaunu “X-faili” versiju, un pati Džiliana Andersone atzinusi, ka Raiena Kūglera iecerētais projekts varētu būt patiešām iespaidīgs.
Jauna šī ikoniskā zinātniskās fantastikas seriāla versija, pie kuras “Oskara” balvas ieguvējs Raeins Kūglers strādā kopš 2023. gada, pagājušajā mēnesī oficiāli saņēma Hulu pilotepizodes apstiprinājumu, un galvenajā lomā paredzēta seriāla “Station Eleven” zvaigzne Daniela Dedvailere.
“Mums ir bijušas vairākas sarunas,” atzina oriģinālā seriāla zvaigzne Džiliana Andersone. “Viņš ir tik foršs cilvēks un tik talantīgs. Un pilotepizodes scenārijs ir patiešām labs. Es teiktu — esiet atvērti un dodiet tam iespēju, jo tas būs sasodīti iespaidīgi. Tiešām.”
Andersone piebilda, ka šis projekts ir “atšķirīgs” un “īpašs”, tāpēc faniem vajadzētu tam dot iespēju.
Oriģinālā seriāla “X faili” pirmizrāde notika 1993. gadā kanālā Fox. Tajā Andersone un Deivids Duhovnijs atveidoja attiecīgi Danu Skaliju un Foksu Malderu — divus FIB aģentus, kuri izmeklē neatrisinātas lietas ar iespējamu paranormālu raksturu. Skalija ir skeptiķe, savukārt Mulders ir pārliecināts ticētājs neizskaidrojamajam un sazvērestību teoriju piekritējs. Seriāls ilga deviņas sezonas, bet vēlāk atgriezās ar divām jaunām sezonām 2016. un 2018. gadā. Pēc seriāla tapušas arī divas pilnmetrāžas filmas.
Filmas “Grēcinieki” autors Raeins Kūglers atzina, ka tur īkšķus, lai projektā iesaistītos arī Andersone.
Savukārt pati aktrise jau iepriekš bija teikusi, ka Kūgleris ir “ideālais cilvēks”, kurš varētu atjaunot šo seriālu, un pat viņam noteica: “Piezvani man.” Viņa piebilda, ka kādā brīdī, “ja telefons zvanīs un viss būs labs, un tas šķitīs īstais laiks”, šāda iespēja varētu tikt apsvērta.