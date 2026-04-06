Ilona Brūvere ir gatava atkal iemīlēties
Latviešu kino un televīzijas režisore Ilona Brūvere bieži pārsteidz savus sekotājus ar drosmīgiem un tiešiem vēstījumiem.
Nesen viņa bija feisbukā ievietojusi ierakstu, ka vēlas iemīlēties. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa par šo teic: “Kurš gan negrib iemīlēties! Tuvojas pavasaris, un lielā mīla burtiski klauvē pie durvīm. Nav taču ierobežojumu, līdz cik gadiem var iemīlēties. Labi, neesmu jauniete, bet esmu vidējā paaudze. Redziet, grāmatās jau ir rakstīts, ka to gadu ir tik daudz, cik tu jūties.”
Režisore atklāj, ka viņai ir gatavi divi scenāriji aktierfilmām, kurus atbalstījis Kultūrkapitāla fonds. Vajadzētu sākt filmēt, vien jāatrod izdarīgs producents. “Es pati vairs neproducēju, jo uz manu veselību dziļas sekas ir atstājis pārslimotais kovids. Uzradušās daudzas hroniskas slimības. Jāteic, es pārāk neinteresējos par tām kaitēm, drīzāk regulāri riju tabletes. Tāpēc vairs nevaru vienlaikus apvienot trīs līdz četras profesijas. Vispār jau reti kurš manā vecumā vairs to var. Būs labi arī tāpat,” saka Brūvere.
Ilonas Brūveres grāmatas "Citādā dzīve" atklāšanas svētki
2024. gada 15. jūnijā Smiļģa dārzā notika kinorežisores Ilonas Brūveres grāmatas "Citādā dzīve" atklāšanas svētki.