Ilona Brūvere ir gatava atkal iemīlēties...

Foto: Mārtiņš Ziders
Ilona Brūvere nesen uz "Lielā Kristapa" ceremoniju bija saposusies eleganti sievišķīgi: “Es visu daru pati. Pati izvēlos, ko un kā vilkšu.“ Labi redzams, ka režisore ir drosmīga ne tikai savos izteicienos, bet arī stilā un uz ceremoniju izvēlas nevis vienādus auskarus, bet katru citādu: “Ziniet, mūsdienās stila un aksesuāru ziņā var atļauties visu, ko vien vēlas. Nav vairs kā pirms daudziem desmitiem gadu, kad somiņai jābūt pieskaņotai kurpēm. Šodien tas pat skaitās nestilīgi. Tāpat arī ar matiem. Ja jums būs ļoti kārtīga frizūriņa, tad arī nebūsiet stilīga. Tāpēc droši pajauciet tos matus.”
Latviešu kino un televīzijas režisore Ilona Brūvere bieži pārsteidz savus sekotājus ar drosmīgiem un tiešiem vēstījumiem.

Nesen viņa bija feisbukā ievietojusi ierakstu, ka vēlas iemīlēties. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa par šo teic: “Kurš gan negrib iemīlēties! Tuvojas pavasaris, un lielā mīla burtiski klauvē pie durvīm. Nav taču ierobežojumu, līdz cik gadiem var iemīlēties. Labi, neesmu jauniete, bet esmu vidējā paaudze. Redziet, grāmatās jau ir rakstīts, ka to gadu ir tik daudz, cik tu jūties.”

Režisore atklāj, ka viņai ir gatavi divi scenāriji aktierfilmām, kurus atbalstījis Kultūrkapitāla fonds. Vajadzētu sākt filmēt, vien jāatrod izdarīgs producents. “Es pati vairs neproducēju, jo uz manu veselību dziļas sekas ir atstājis pārslimotais kovids. Uzradušās daudzas hroniskas slimības. Jāteic, es pārāk neinteresējos par tām kaitēm, drīzāk regulāri riju tabletes. Tāpēc vairs nevaru vienlaikus apvienot trīs līdz četras profesijas. Vispār jau reti kurš manā vecumā vairs to var. Būs labi arī tāpat,” saka Brūvere.

