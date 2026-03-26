"Es pajautāju, vai Keita Midltone ir gatava kļūt par karalieni, un atbilde bija nepārprotama"
Princis Viljams un princese Ketrīna pēdējo mēnešu laikā pilda aizvien vairāk karalisko pienākumu. Kāds pilij pietuvināts avots apstiprinājis, ka Velsas princese ir pilnībā gatava uzņemties karalienes lomu, kad pienāks laiks.
Lai gan karalis Čārlzs bija tas, kurš rīkoja grezno valsts banketu Vindzoras pilī par godu Nigērijas viesu vizītei, vislielāko uzmanību sev piesaistīja Velsas princis un princese. Viņi burtiski apbūra Nigērijas prezidentu un pirmo lēdiju valsts vizītes laikā Apvienotajā Karalistē.
Pāris uzņēmās vadošās lomas diplomātiskajos pienākumos, sveicot prominentos viesus Lielbritānijā. Šis ir arvien skaidrāks apliecinājums tam, ka Viljams un Ketrīna pilda aizvien centrālāku lomu karaļnama notikumos. Abi, gan kopā, gan atsevišķi, pēdējā laikā ir paplašinājuši savus pienākumu apmērus.
Viljams ir aizvietojis karali daudzos svarīgos notikumos. Pērn viņš pārstāvēja karalisko ģimeni pāvesta Franciska bērēs, un šonedēļ tēva vārdā ieradās uz jaunās Kenterberijas arhibīskapes Sāras Malalijas inaugurāciju.
Attiecībā uz iekšējām ģimenes problēmām – tostarp strīdu, kas saistīts ar Endrū Mauntbatenu-Vindzoru un viņa meitām, princesēm Beatrisi un Eiženiju – daži komentētāji uzskata, ka tieši Viljams ir tas, kurš "pieņem vairākus lēmumus", kā risināt šo situāciju. Viņa pieaugošā ietekme aizkulisēs, kā arī augošais kopīgo publisko pienākumu skaits pēdējos mēnešos, parāda, ka Velsas princis un princese – jo īpaši Ketrīna – rūpīgi gatavojas tam, kas viņus sagaida nākotnē.
Britu karaļnama eksperte Keitija Nikola atklāja: "Es pajautāju kādam, kurš ļoti labi pazīst Keitu un Viljamu, vai viņa ir gatava nākamajam solim kā karaliene, un atbilde bija nepārprotams 'jā'."
"Protams, viņi ar Viljamu vēlas, lai Čārlzs būtu tronī vēl daudzus gadus, bet, ja tas brīdis pienāks ātrāk nekā gaidīts, viņi ir pilnībā sagatavojušies un spējīgi uzņemties savus nākamos pienākumus. Viņiem ir liela pieredze un ļoti laba sagatavotība," ziņo “Mirror”.
Bijusī BBC karaļnama korespondente Dženija Bonda norādījusi, ka pāra biežie kopīgie pienākumi pēdējos mēnešos arī ir nozīmīgi – tāpat kā tas, no kuriem ģimenes locekļiem viņi izvēlas distancēties. Viņa komentēja: "Mēs Velsus redzam aizvien vairāk un izskatās, ka viņi tiešām izbauda savu sabiedrisko darbu."
Princese Ketrīna un princis Viljams viesojas alus darītavā Londonā
"Viņi piešķir svaigumu, jauneklīgu entuziasmu karaliskajiem pienākumiem: Keita smejas, kad gatavo Viljamam kafiju, jo zina, ka viņš to nedzer, Viljams pieņem pasūtījumu pa telefonu no nepazīstama zvanītāja vai lec uz Grega Džeimsa velosipēda labdarības braucienā."
"Viņi patiešām izstaro enerģiju, veicot kopīgos pienākumus, un ir lieliski redzēt, kā viņi pieņem šo dīvaino dzīvi, kas viņiem ir piešķirta. Tas ir darbs visai dzīvei, tāpēc ir svarīgi, lai viņi atrastu veidu, kā to padarīt patīkamu, kā arī vērtīgu."
"Viņi ir attālinājušies no Saseksiem jau septiņus gadus. Es domāju, ka viņiem nerūp, ko dara Harijs un Megana. Viņiem ir pietiekami daudz, ar ko nodarboties. Mēs vēl neesam redzējuši pierādījumus tam, ka viņi un pārējie karaļnama pārstāvji patiešām būtu attālinājušies no Beatrises un Eiženijas – Lieldienas to parādīs."
"Bet es nešaubos, ka Viljams ir ļoti uzmanīgs pret sabiedrisko viedokli, un darīs to, kas nepieciešams, lai ieklausītos un aizsargātu monarhijas reputāciju." Viljama un Ketrīnas pieaugošā ietekme uz monarhiju ir acīmredzama, jo viņiem ir lemts nākotnē kļūt par karali un karalieni, un pamati viņu valdīšanai tiek likti jau tagad.