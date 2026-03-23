VIDEO: Latvijas rokgrupa izdod jaunu videoklipu
Vietējā rokgrupa “fknl” prezentējusi jaunu videoklipu dziesmai “Kerosene”, ziņo portāls balticevents.info.
“Šī ir dziesma par cilvēku, kurš mokās vientulībā un nespēj veidot veselīgas attiecības. Lai sajustos dzīvs, viņš izvēlas attiecības ar liktenīgām sievietēm, kas spēj viņu iznīcināt. Dziesmā ir rindas: “Piesūc manu sirdi ar petroleju, aizdedz cigareti un atstāj mani atmiņu pelnos”.”
Videoklipā galvenais varonis redzams gultā — telpā, kas viņam vienlaikus kļūst gan par patvērumu, gan par cietumu. Tur viņš paliek viens ar savām domām, pakāpeniski zaudējot prāta līdzsvaru. Tā ir arī vieta, kur viņš naktī piedzīvo mīlestību, bet dienā — emocionālu iztukšotību.
Grupa “fknl” tika dibināta 2023. gadā, tās izveidotājs ir Daniēls Mēds no Jelgavas, kurš jau kopš bērnības tiecās uz mūziku. Viņš sāka ar sintezatoru, vēlāk apguva klavieres, čellu un dziedāšanu, bet pusaudža gados aizrāvās ar repu un alternatīvo roku.
15 gadu vecumā Mēds uzstājās kopā ar koncertējošu ansambli, izpildot kaverversijas, taču tiecās uz smagāku skanējumu. Pēc skolas beigšanas viņš kādu laiku dzīvoja un strādāja ārzemēs, līdz atgriezās Latvijā, lai pievērstos radošajai darbībai.
Tajā pašā 2023. gadā viņš dibināja grupu fknl. Šobrīd kolektīvs aktīvi strādā pie debijas albuma un 2025. gadā sasniedza televīzijas šova “Ir Talants!” pusfinālu.
Šobrīd Daniels strādā par vokālo pedagogu bērniem un jauniešiem mūzikas skolā, vienlaikus turpinot attīstīt projektu “fknl”. Dziesma “Kerosene” tiks iekļauta grupas jaunajā albumā, kura izdošana plānota šī gada nogalē. Dziesma pieejama visās straumēšanas platformās, kā arī grupas oficiālajā mājaslapā www.fknl.band.
Kā norāda autors, jaunā albuma teksti ir piesātināti ar sāpēm, brīvības meklējumiem un atteikšanos dzīvot “klusām”. fknl mūzika atspoguļo sarežģītu dzīves ceļu, iekšējo spēku un patiesu mīlestību pret cilvēkiem un pasauli, savukārt sieviešu tēli joprojām ir viens no galvenajiem iedvesmas avotiem.