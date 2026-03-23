Trakā pasaule
Šodien 14:24
Kamēr orķestris spēlē "Bohēmijas rapsodiju", Maskavas koncertzālē vīri izvicina dūres. VIDEO
Savdabīga aina pavērusies pagājušās nedēļas nogalē Maskavas koncertzālē, kur divi klausītāji koncerta laikā sparīgi izvicināja dūres.
Incidents noticis sestdien vienā no lielākajām Maskavas koncertzālēm Starptautiskajā mūzikas namā. Soctīklos publicētajā video redzams, kā zāles pēdējā rindā kāds vīrietis cītīgi zvetē citu klausītāju. Tobrīd orķestris izpildīja vienu no visu laiku slavenākajām roka dziesmām, leģendārās britu grupas “Queen” nemirstīgo hitu “Bohemian Rhapsody”.
Netiek ziņots, vai ķildas iemesls bija mūzikas cienītāju domstarpības par “Queen” daiļradi, vai krietni sadzīviskāks cēlonis.