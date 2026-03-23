Princis Viljams vizītes laikā mazai meitenei dod jauku solījumu, ko vēlāk arī godam izpilda
Princis Viljams aizvadītajā nedēļā devās vizītē uz Bornmutu, Anglijā, kur tikās ar starptautiskajiem ekspertiem, kas specializējas jauniešu bezpajumtniecības jautājumos. Viņi bija ieradušies, lai iepazītos ar prinča izstrādāto sociālās iniciatīvas programmu “Homewards”. Kā ierasts, Viljams izgāja arī nelielā pastaigā un tikās ar tautu. Kādai mazai meitenei šī diena paliks ļoti īpašā atmiņā.
Princis Viljams pārsteidza vietējos iedzīvotājus, kas baudīja sauli Bornmutas piestātnē, kad ieradās, lai prezentētu savu ambiciozo bezpajumniecības iniciatīvas darbu iesaistītajām pusēm. Velsas princis pastaigājās pa piestātni, izbrīnot ne vienu vien tūristu un suņu saimnieku, kas bija izvedis pastaigā ģimenes mīluli. Drīz vien piestātnē jau pulcējās pūlis, kas turēja gaisā paceltus telefonus un filmēja notiekošo.
Lai gan daudzi bija pārsteigti, pēkšņi ieraugot sev līdzās princi, daļa cilvēku, kas pulcējās, bija informēta par šo vizīti. 12 gadus vecā Lilija Čaildsa, viņas 8 gadus vecais brālis Viljams un 5 gadus vecā māsīca Īva bija sagatavojuši ziedus princim. Bērnus uz tikšanos atvedusi vecmāmiņa Džena Gilberta. Pēc tam, kad bērni izsaucās "Viljam!", princis apstājās, lai pieņemtu pušķi. Viņš pateicās, sakot: "Es negaidīju ziedus, paldies." Kāds cits klātesošais apvaicājās: "Kā jūs novērtētu Bornmutu līdz 10?” Viņš pasmaidīja un atbildēja: "Tā ir brīnišķīga! Īpaši saulē."
Lilija palūdza princi kopā nofotografēties, un viņš apsolīja to izdarīt, kad nāks atpakaļ. Vēlāk Viljams solījumu patiešām turēja un atgriežoties piestātnē, pirms došanās prom, iepozēja fotogrāfijai kopā ar mazo meiteni.
Princis Viljams viesojas Bornmutā
Viljams tikās ar jauniešu bezpajumtniecības ekspertiem, kuri bija ieradušies, lai iepazītos ar inovatīvo pieeju, ko fonds “Homewards” izstrādājis, lai risinātu problēmu Bornmutā, Kraistčērčā un Pūlā. Uz tikšanos bija ieradušās komandas no Austrālijas, Kanādas, Beļģijas, Nīderlandes un Somijas, lai uzzinātu, kā vietējās varasiestādes, labdarības organizācijas un citi pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar skolām, cenšoties identificēt bērnus un jauniešus, kuriem ir vislielākais risks nonākt krīzes situācijā. Satiekot dažus no viņiem piestātne, kāds Kanādas delegācijas pārstāvis apjautājās, kad princis apmeklēs arī viņus. "Es būšu tur drīz, neuztraucieties," viņš atbildēja.