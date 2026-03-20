FOTO: jestrā ballītē nosvin dziedātājas Annijas Putniņas albuma vinila plates iznākšanu

Trešdien, 18. martā, Rīgas bārā "Where Coffee Meets Whisky” notika dziedātājas Annijas Putniņas debijas albuma "Daudz domu" vinila plates prezentācija.
Dziedātāja Annija Putniņa izdevusi debijas albuma “Daudz domu” vinila plati un sagaida pavasari ar singlu “Tas nav godīgi”. Albums “Daudz domu” iezīmē jaunu posmu mākslinieces karjerā, jo Annija pati radījusi gan dziesmu tekstus, gan strādājusi pie mūzikas materiāla ar studijas producentu, vairāku dziesmu līdzautoru Robertu Memmēnu (Robert Ox). Līdzīgi kā Annijas plašā radošā pieredze, albumā parādās žanru daudzveidība un ietekme no dažādiem žanriem, sākot no mūzikliem, blūza līdz pat kantrī un rokam.
“Dziesmas nosaukums jau izsaka galveno domu un vēstījumu, kas sadzirdams šajā kompozīcijā. Viss radīšanas process arī sākās ar vairāku negodīgu situāciju kopumu, un ne visai labu garstāvokli dienā, kad devos uz ierakstu studiju,” stāsta Annija. “Frāze “Tas nav godīgi” maisījās pa galvu visu ceļu līdz studijai, un tas bija vienīgais, ko varēju pateikt, ierodoties pie studijas producenta Roberta Memmēna. Viņam ar šo frāzi pietika, lai radītu spēcīgu basa partiju un dziesmas raksturu. Pārējais mūzikas un teksta materiāls tapa salīdzinoši ātri, viegli, un procesā jau girbējās uz visām negodīgajām situācijām sākt paraudzīties ar smaidu un ironiju.”