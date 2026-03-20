Madonna redzēta Venēcijā ar dīvainu pārsēju uz sejas. Fani satraukušies
Amerikāņu popzvaigzne Madonna satraukusi fanu prātus, kad nesen redzēta Venēcijā, aiz milzu saulesbrillēm slēpjot plāksteri zem acs.
67 gadus vecā dziedātāja redzēta iekāpjot ūdens taksometrā Venēcijā. Viņa centās nepiesaistīt sev uzmanību un arī sejas vaibsti nenodeva neko par viņas noskaņojumu. Viņa bija ļoti atturīga un diskrēta.
Madonna bija tērpusies garā mētelī, bet viņas ikdienišķo un nedaudz noslēpumaino izskatu papildināja lielas saulesbrilles. Mūzikas leģenda šobrīd atrodas Venēcijā, kur filmējas satīriskā TV seriāla "The Studio" otrās sezonas epizodēs. Viņa pilsētā redzēta kopā ar savu komandu.
Cilvēku uzmanību piesaistīja baltais plāksteris, kas bija redzams zem viņas labās acs. Neviens no faniem nezina, kas noticis, un tas ir radījis nelielas bažas. Iespējams, ka piedzīvots neizskaidrots incidents. Pēdējās iziešanas reizēs popdīva bieži centusies slēpt seju ar lielu cepuru palīdzību un pat lietussargiem. Kad Madonna 15. martā ieradās Marko Polo lidostā, viņai galvā bija “Gucci” cepure ar platām malām. Viņas seja tikpat kā nebija redzama, kad mūziķe devās uz automašīnu.
Nākamās iziešanas pilsētā bija tikpat noslēpumainas. Dažas dienas vēlāk dziedātāja centās paslēpties zem citas milzīgas cepures, pirms palīgā piesteidzās viņas pavadošā komanda un aizsedza dziedātāju no sabiedrības skatieniem ar vairākiem lietussargiem.
Tajā pašā laikā Madonna šobrīd gatavojas atgriezties mūzikā. Viņa jau paziņojusi, ka jaunais albums tiks izdots 2026. gadā, un tas būs pirmais studijas ieraksts pēc sešu gadu pārtraukuma. Dziedātāja atkal sadarbojas ar savu agrāko ierakstu kompāniju “Warner Records”.