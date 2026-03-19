Kāpēc tā mantiņa kustas? Veikala apmeklētāju Austrālijā pārsteidz negaidīts skats. VIDEO
Trešdien Austrālijas lidostā suvenīru un dāvanu veikalā apmeklētāju pārsteidza negaidīts skats.
Ieejot Tasmānijā, Hobartas lidostas izlidošanas termināla veikalā, pirmais, ko apmeklētājs pamanīja, pievēršot uzmanību rotaļlietu plauktam, bija lielās brūnās acis. Radība atradās starp rotaļlietu ķenguriem, dingo suņiem un Tasmānijas velniem. Apskatot tuvāk, apmeklētājs atpazina, ka tas ir parastais kuplastes posums, vēsta "The Independent".
Apmeklētājs steidzās pabrīdināt veikala darbinieci, kura nespēja noticēt dzirdētajam. Lidostas tirdzniecības veikala vadītājs Liams Blūmfīlds (Liam Bloomfield) vēsta:
"Viņa pēc tam piezvanīja (lidostas) vadībai un teica, ka mums veikalā ir posums."
Pirms dzīvnieks nolēma pamest veikalu, darbinieks paspēja nofilmēt šo neparasto apmeklētāju.
В Австралии посетители сувенирного магазина нашли среди мягких игрушек живого опоссума. Он был игрушкой странной... pic.twitter.com/06Wiv381mS— Don Pu (@brazzers_don) March 19, 2026
Lidostas darbinieki noķēra posumu un iznesa to no lidostas. Dzīvnieks netika ievainots. Blūmfīlds nezina, kas piesaistīja posumu rotaļlietu plauktam.
"Es iztēlojos, ka tas ieraudzīja dažus no mīkstajiem dzīvniekiem, kas ir pārdošanā uz plaukta, un nolēma tur izveidot savu mājvietu. Tas vēlējās būt viens no tiem," Blūmfīlds jokoja.
Nav zināms, kā posums iekļuva veikalā un cik ilgi tajā atradās.