Viņi bija slaveni, bet aizkulisēs - īsts murgs: aktieri, kuriem pielipusi “grūto” zvaigžņu slava
Viņi mirdz uz ekrāna, savāc balvas un iekaro skatītāju sirdis, taču aizkulisēs aina bieži vien ir pavisam cita.
Edvards Nortons
Edvards Nortons ir augstu vērtēts aktieris — viņa kontā ir “Zelta globuss” un četras “Oskara” nominācijas, taču aktieris nonāca sarežģītā situācijā pēc tam, kad tika nolīgts Brūsa Banera lomai 2008. gada “Marvel” filmā “Nepārspējamais Halks”.
Nortons skaidroja, ka viņam bijusi ideja pārveidot filmas radošo virzienu un veidot franšīzi citādākā, pēc viņa domām, daudzsološākā virzienā.
Tieši šeit “Nepārspējamais Halks” sāka pārvērsties par pamatīgu fiasko.
Nortons pārrakstīja scenāriju aptuveni divus mēnešus pirms filmēšanas sākuma, un “Marvel”, kas sākotnēji bija atvērta viņa idejai, vēlāk nolēma, ka tai tomēr nepatīk šis virziens.
Saskaņā ar režisora Luija Leterjē stāstīto, viņi pārmontēja filmas “melnraksta versiju”, izmantojot Nortona izmaiņas. “To sauc par pašnāvniecisku piegājienu, jo tas ir absolūti briesmīgi,” viņš sacīja. “Pēc tā noskatīšanās gribas izdarīt pašnāvību.”
Filmas gala versija no “Marvel” puses tika veidota bez Nortona ieviestajām izmaiņām. Vēlāk Nortonu šajā lomā nomainīja Marks Rufalo.