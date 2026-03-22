Filma, kuru BBC aizliedza 20 gadus, tagad šķiet pārāk reāla, lai to ignorētu!
Filma "The War Game" (“Kara spēle”) ieguva "Oskara" balvu kā labākais dokumentālais darbs 1967. gadā. Bet drīz pēc tam to aizliedza demonstrēt televīzijā… Šī ir viena no BBC vispretrunīgāk vērtētajām filmām raidorganizācijas vēsturē. Šā brīža notikumi pasaulē likuši paskatīties uz to kā pavisam reālu scenāriju šausmām, kas pārņems pasauli, ja tiks izraisīts kodolkarš.
Filma, kuru BBC uzņēma 1965. gadā, reiz tika uzskatīta par tik šausminošu, ka to liedza demonstrēt televīzijā turpmākos divdesmit gadus!
Filma "The War Game" parādīja, kas varētu notikt, ja Lielbritāniju kādreiz skartu kodoluzbrukums. Tajā laikā BBC uzskatīja, ka šīs ainas ir pārāk traumējošas skatītājiem, kas filmu vēlētos noskatīties mājās savos TV ekrānos. Pseidodokumentālās drāmas scenārija autors un režisors ir Pīters Votkins. Ekranizējumā tiek stāstīts par izdomātu kodoluzbrukumu un to, kas notiek pēc tā.
Filma parāda cilvēkus, kas cenšas aizbēgt no savām pilsētām; ģimenes, kas tiek šķirtas, un kopienas, kas cīnās par izdzīvošanu pēc postošā kodolsprādziena. Tā arī parāda šausmīgās starojuma sekas un haosu, kas rodas, kad pamata pakalpojumi vairs nav pieejami.
Filma bija tik reālistiska un biedējoša, ka BBC pieņēma lēmumu to neizplatīt televīzijā. Raidorganizācija toreiz paskaidroja savu izvēli, sakot: “Filmas efekts novērtēts kā pārāk šausminošs, lai to demonstrētu televīzijā. Taču tā tiks izrādīta uzaicinātiem skatītājiem.”
Lai gan ekranizējumu aizliedza televīzijā, tas saņēma lielu atzinību, jo ieguva "Oskaru" kā labākā dokumentālā filma 1967. gadā, kā arī tika apbalvots ar divām “BAFTA” godalgām.
Ņemot vērā pašreizējo nestabilitāti pasaulē, šī filma atkal kļūst aktuāla, jo raisa pārdomas par to, cik reāla ir iespēja piedzīvot 3. pasaules karu un kodolkaru. Ja šāds scenārijs piepildītos realitātē, sekas būtu postošas un neparedzamas. Filma, kas reiz tika uzskatīta par pārāk šausminošu, lai to rādītu plašākai auditorijai, tagad šķiet vēl jo biedējošāka, jo kodolkara draudi šķiet reālāki nekā jebkad agrāk.