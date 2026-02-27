“Grejas anatomija” sirsnīgi godina Ēriku Deinu ar īpašu piemiņas montāžu
Seriāla “Grejas anatomija” veidotāji godinājuši nelaiķi Ēriku Deinu epizodes beigās, kas tika pārraidīta ceturtdien, 26. februārī.
ABC medicīnas seriāls epizodes noslēgumā parādīja 60 sekunžu montāžu ar ievērojamiem mirkļiem, kuros redzams Deina iemīļotais varonis — Dr. Marks Slouns. Godinājuma montāžu pavadīja seriālā bieži izskanējusī dziesma – “Snow Patrol” dziesmas “Chasing Cars” kaverversija. Šī dziesma pirmoreiz izskanēja seriālā 2. sezonas finālā 2006. gadā.
“Ar mīlestību pieminot Ēriku Deinu,” pie montāžas sociālajos tīklos rakstīja seriāla oficiālais “Grejas anatomijas” “Instagram” konts. Atceres video, kurā redzama Deina varoņa pirmā parādīšanās seriālā un vairāki viņa spilgtākie citāti, noslēdzas ar melnbaltu Deina portretu. Deins nomira tieši 20. gadadienā kopš viņa pirmās parādīšanās seriālā.
Deins savu izrāviena lomu spēlēja septiņas sezonas. Fanu iemīļotais varonis seriālā izdzīvoja dažādas sarežģītas attiecību dinamikas. Viņa varoņa stāsts slaveni noslēdzās ar traģisku nāvi lidmašīnas avārijā 9. sezonā.
Kā zināms, Deins nomira 53 gadu vecumā 19. februārī — 10 mēnešus pēc tam, kad viņš paziņoja par amiotrofās laterālās sklerozes (ALS) diagnozi, kas pazīstama arī kā Lū Gēriga slimība.