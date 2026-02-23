FOTO: ērģelniece Iveta Apkalna ar īpašu koncertu Ventspilī nosvin sava jaunā albuma iznākšanu

Iveta Apkalna ar īpašu koncertu Ventspilī nosvin albuma "Pärt & Vasks" atvēršanu
Aizvadītās nedēļas nogalē, 21. februārī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija", ar īpašu koncertu uzstājās ērģelniece Iveta Apkalna, atskaņojot Pētera Vaska un Arvo Perta mūziku un kopā ar klausītājiem nosvinot sava jaunākā albuma "Pärt & Vasks" iznākšanu.
Koncerts bija unikāls Ivetas Apkalnas jaunākā albuma atvēršanas notikums, kurā sastapās Pētera Vaska un Arvo Perta mūzika. Klusināta miera un iekšējās gaismas muzikāls apliecinājums — ceļojums klusumā, ticībā un bezgalībā. Programmā skanēja Pētera Vaska darbi “Viatore” un “Te Deum”, kā arī Arvo Perta skaņdarbi “Spiegel im Spiegel”, “Pari intervallo”, “Trivium” un “Annum per annum”. Šie opusi veido vienotu, meditatīvu muzikālu ceļojumu, kurā mūzika kļūst par lūgšanu, refleksiju un iekšēju dialogu.
Iveta Apkalna uzsver, ka šis albums un koncertprogramma atspoguļo viņas pašreizējo dzīves un māksliniecisko posmu – tieksmi pēc dziļuma, miera, klusuma un būtības. Tā ir mūzika, kurā mazāk ir ārēja spožuma, bet vairāk – jēgas, satura un iekšējas gaismas. Programma veidota kā vienots garīgs un muzikāls ceļojums. Pētera Vaska “Viatore” stāsta par cilvēka dzīves ceļu – ienākšanu pasaulē, izaugsmi, mīlestību, piepildījumu un aiziešanu –, savukārt “Te Deum” ir pateicības lūgšana par Latvijas neatkarību un garīgo izturību. Arvo Perta skaņdarbi veido programmas iekšējo, meditācijas pilno telpu – “Spiegel im Spiegel” kā miera un līdzsvara simbols, “Pari intervallo” un “Trivium” ar tintinnabuli stila skaidro struktūru un iekšējo kārtību, bet “Annum per annum” – kā muzikāls laika un garīgās nepārtrauktības simbols.
Ivetas Apkalnas jaunais albums ar Pētera Vaska un Arvo Perta mūziku ierakstīts koncertzālē “Latvija”, izdots prestižajā izdevniecībā “Berlin Classics” un iezīmē vēsturisku notikumu Latvijas muzikālajā ainavā - pirmo Ventspils koncertzāles majestātisko ērģeļu ierakstu.