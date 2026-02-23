Kurš sarakstījis Robija Viljamsa slaveno dziesmu “Angels”? Izraisījies strīds
Dziesmu autors, kurš apgalvo, ka sarakstījis Robija Viljamsa megahitu "Angels", gandrīz 30 gadus pēc tā iznākšanas atkal izlēmis pastrīdēties par to, kurš to sarakstījis.
Īru dziedātājs un dziesmu autors Rejs Hefernans (Ray Heffernan), kurš pagājušajā gadā iesūdzēja Robiju tiesā, atkārtoti paziņojis, ka tieši viņš pirms gandrīz 30 gadiem sarakstījis dziesmu "Angels", vēsta "Daily Mail".
Robijs Viljams iepriekš skaidrojis, ka ierakstījis demo versiju kopā ar Reju, taču vēlāk dziesmu būtiski pārrakstījis kopā ar Gaju Čembersu (Guy Chambers).Viljamsa karjera karājās mata galā līdz brīdim, kad viņš izdeva dziesmu "Angels".
Rejs aktīvi publicē video vietnē "TikTok", kuros runā par "Angels" un to, kā viņš "atteicies no savām tiesībām" uz dziesmu, būdams tikai 23 gadus vecs, un ka viņam esot teikts, ka par darbu viņš saņems tikai pateicību, vēsta "Daily Mail".
Viņš arī publicējis 1997. gada video fragmentu, kurā Robijs stāsta, ka "sarakstījis "Angels" pāris stundu laikā", kam Rejs pievienojis komentāru: "Ķermeņa valoda nemelo."
@yestherayheffernan Body language never lies... #truthbetold #angels #takethat #90s #throwback ♬ original sound - Ray Heffernan
Britu dziedātājs atklāja, ka pirms izdošanas nopirka tiesības uz šo dziesmu, lai novērstu iespējamu tiesas prāvu. Līdzautors dziesmai nav norādīts.