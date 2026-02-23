Skandalozi slavenā Bonija Blū paziņo, ka ir stāvoklī pēc tam, kad pārguļ ar 400 vīriešiem vienā dienā
"Pieaugušo industrijas zvaigzne" Bonija Blū atzina, ka palikusi stāvoklī pēc tam, kad pārgulēja ar 400 vīriešiem vienā dienā.
Par Boniju Blū daudzi uzzināja pēc tam, kad viņa 12 stundu laikā pārgulēja ar vairāk nekā 1000 vīriešiem. Nesen viņa pārgulēja ar 400 vīriešiem vienā dienā. Šoreiz viņa atzina, ka nodarbojās ar neaizsargātu seksu, uzstādot jaunu rekordu. Saskaņā ar "Us Weekly", 2004. gadā pirms tam to uzstādīja Ariana Džolī, nodarbojoties ar neaizsargātu seksu ar 65 vīriešiem.
26 gadus vecā satura veidotāja atvaļinājuma laikā veica grūtniecības testu pēc tam, kad kādu laiku bija jutusies slikti, un izrādījās, ka ir stāvoklī.
Bonija atzīst, ka ir pārsteigta: "Draugi, es noteikti esmu stāvoklī... Tāpēc man būs jāuzraksta ChatGPT, lai uzzinātu, ko darīt tālāk, jo es patiesībā neesmu īsti pārliecināta. Es nezinu...".
"YouTube" video, atrodoties pie ārsta, kurš pārbaudīja, vai sieviete patiešām ir stāvoklī, Bonija sacīja, ka viņas plāns patiešām ir nostrādājis — viņai izdevās palikt stāvoklī.
Neskatoties uz to, ka vairākums norādītu, ka tas nav pārsteidzoši, ka viņa ir palikusi stāvoklī, sieviete bija atzinusi, ka viņa gadiem ilgi cīnās ar neauglību. 2025. gadā viņa žurnālam "Us Weekly" teica, ka vēlētos palikt stāvoklī, taču diemžēl šobrīd nav spējīga palikt stāvoklī dabīgā ceļā.
Kaut gan daudzi komentāros pauž, ka viņa patiesībā melo.