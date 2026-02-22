FOTO: ikoniskā Sindija Krauforde atzīmē 60. jubileju un izskatās vienkārši satriecoši
Sindija Krauforde oficiāli nosvinējusi 60. jubileju — supermodele nozīmīgo dzimšanas dienu atzīmēja, daloties ar virkni starojošu fotogrāfiju un īsu vēstījumu, kas perfekti raksturo viņas ierasto pārliecību.
"60 ir jaunie 60! Pateicīga par to visu. Paldies par dzimšanas dienas sveicieniem!," "Instagram" rakstīja modele. Saules pielietajos kadros Sindija izskatījās pārliecinoša — ar rokām uz gurniem un siltu smaidu viņa izstaroja to pašu klātbūtni, kas reiz viņu padarīja par vienu no slavenākajām supermodelēm.
Apsveikumi nebija jāgaida ilgi — komentāru sadaļu ātri pārņēma modes pasaules leģendas, atgādinot, ka supermodeļu “māsu saite” joprojām ir dzīva arī pēc gadu desmitiem.
Papildus glamūrīgajiem portretiem Sindija dalījās arī ar intīmākiem mirkļiem no svinībām kopā ar ģimeni un draugiem. Viens no spilgtākajiem kadriem iemūžināja dzimšanas dienas vakariņas Maiami iecienītajā restorānā “El Cielo”, kur viņu ieskāva tuvākie cilvēki.
Sindija Krauforde kļuva atpazīstama jau 80. gadu beigās un 90. gados, kad viņa kļuva par vienu no pasaules pieprasītākajām supermodelēm — ar savu harismu, “amerikāniskās skaistules” tēlu un ikonisko dzimumzīmi pie lūpas. Viņa rotāja neskaitāmu modes žurnālu vākus, kļuva par lielo zīmolu reklāmu seju un bija viena no tā sauktā “supermodeļu zelta laikmeta” galvenajām zvaigznēm, kas modes skrejceļus un kampaņas pārvērta par popkultūras notikumu.