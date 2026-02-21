Pēc kosmētiskās operācijas mirusi Brazīlijas influencere Bjanka Diāsa
Ceturtdien, 19. februārī, pēc kosmētiskās operācijas mirusi Brazīlijas satura veidotāja Bjanka Diāsa.
Vēl nesen viņa bija publicējusi ierakstus no ceļojuma uz Londonu 2025. gada nogalē, bet viņas pēdējais ieraksts sociālajos tīklos tapis 18. decembrī, kad viņa ievietoja pašbildi no automašīnas Brazīlijas pilsētā Sanpaulu.
Ziņas par Diāsas nāvi sociālajos tīklos izplatīja viņas draugi. Masieris Džefs Karloss, kurš bija influencerei tuvs, publicēja kopīgas fotogrāfijas, pie kurām norādīja: “Nāve nav šķērslis. Mūsu saikne nav pārtrūkusi.” Savukārt digitālā satura veidotāja Patrīsija Gandena norādīja: “Mēs kopā pavadījām skaistus brīžus un aizvadījām neticamas sarunas. Lai Dievs sniedz mierinājumu tavai ģimenei. Es tevi atcerēšos ar lielu mīlestību.”
Vēl kāda draudzene Džovanna Borges atklāja, ka Diāsa nesen bija veikusi kosmētisko operāciju un atveseļojās mājās, kad viņas veselības stāvoklis pēkšņi pasliktinājās. “Viņai izveidojās plaušu trombs, bija divas lēkmes, un, kad viņa tika nogādāta slimnīcā, viņa jau bija mirusi,” rakstīja Borges, aicinot lūgties par ģimeni.