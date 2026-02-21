Berlīnes kinofestivālā triumfē filma "Yellow Letters"
76. starptautiskā Berlīnes kinofestivāla galvenā balva - "Zelta lācis" - piešķirta vācu režisora Ilkera Čataka filmai "Yellow Letters", kas atzīta par labāko filmu.
Filma “Yellow Letters”, ko režisējis Vācijā dzimušais turku izcelsmes režisors Ilkers Čataks, ir politiska ģimenes drāma, kuras darbība notiek Berlīnē, kas simboliski aizstāj Turcijas galvaspilsētu Ankaru. Stāsts seko turīgai ģimenei, kas nonāk varas iestāžu redzeslokā savu politisko uzskatu dēļ. Aktrise Derja un viņas vīrs Azīzs, universitātes pasniedzējs un dramaturgs, kļūst par režīma represiju upuriem – viņas izrāde tiek atcelta, bet Azīzs un kolēģi atstādināti no darba par ierakstiem sociālajos tīklos. Filma atklāj, kā autoritāras varas mehānismi tiek izmantoti personiskā līmenī, ietekmējot ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības.
Attīstoties notikumiem, ģimene spiesta pārcelties uz “Hamburgu kā Stambulu”, kur saspringtie apstākļi un gaidāmā tiesa vēl vairāk saasina attiecības. Politiskā vajāšana pakāpeniski sagrauj uzticēšanos un stabilitāti, atklājot arī varoņu pašu pretrunas un šaubas. Režisors savieno politisku spriedzi ar intīmu ģimenes drāmu, uzsverot, ka māksla var būt nozīmīgs pretsvars varai. Filma, kas demonstrēta Berlīnes kinofestivāla konkursa programmā, izceļas ar emocionālu intensitāti un vizuāli izsmalcinātu pieeju, vienlaikus saglabājot universālu vēstījumu par politiskās apspiešanas ietekmi uz cilvēku dzīvi.
Lielā žūrijas balva piešķirta turku režisora Emina Alpera filmai "Salvation", bet žūrijas balva - amerikāņu režisora Lensa Hammera filmai "Queen at Sea". Labākā režisora "Sudraba lācis" tika britu režisoram Grāntam Džī par filmu "Everybody Digs Bill Evans". Ar "Sudraba lāča" balvu kā labākā aktrise godalgota vācu aktrise Sandra Hillere par lomu filmā "Rose", bet par labāko otrā plāna lomu "Sudraba lāci" saņēmuši Anna Kaldera-Māršala un Toms Kortnijs par tēlojumu "Queen at Sea".
Uz prestižo balvu pretendēja 22 kinolentes. Pagājušajā gadā "Zelta lāci" saņēma norvēģu režisora Dāga Juhana Heugerūda filma "Dreams". Berlīnes kinofestivāls jeb Berlināle ir viens no nozīmīgākajiem filmu festivāliem pasaulē līdz ar Kannu un Venēcijas festivāliem. Festivāla žūriju šoreiz vadīja vācu režisors Vims Venderss.