Kulinārijas blogeris Pipars kļūst par krusttēvu pērtiķēnam un vardēm
Kulinārijas blogeris Pipars (Rojs Puķe), kurš sabiedrībā pazīstams ar savu aktīvo iesaisti dažādos labdarības un atbalsta projektos, spēris vēl vienu nozīmīgu soli, kļūstot par Rīgas Zooloģiskā dārza krusttēvu vairākiem zoodārza iemītniekiem.
Atbalstot Rīgas ZOO krustvecāku programmu, Pipars kļuvis par krusttēvu Geldi kalimiko pērtiķēnam Ozijam, kā arī divām Piparvardēm. Šis solis apliecina, ka rūpes un atbildība var sniegties plašāk – ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku labklājības virzienā. “Man vienmēr ir bijis svarīgi atbalstīt to, kam ir nozīme. Ja varu palīdzēt bērniem un jauniešiem – lieliski. Ja varu palīdzēt arī dzīvniekiem un zoodārzam, kas ik dienu par tiem rūpējas, vēl labāk,” uzsvēra Pipars.
Rīgas ZOO krustvecāku programma dod iespēju gan privātpersonām, gan uzņēmumiem kļūt par kāda dzīvnieka krustvecākiem, sniedzot finansiālu atbalstu dzīvnieku labturībai, uzturēšanai un vides pilnveidošanai. Šāda sadarbība ir vērtīga ne tikai zoodārzam, tā veicina arī sabiedrības izpratni par dabas aizsardzību, atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem un kopīgu līdzdalību labos darbos.
Pipars aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju apsvērt iespēju iesaistīties un kļūt par krustvecāku kādam Rīgas ZOO iemītniekam, jo pat neliels atbalsts kopā veido lielu rezultātu. Krustvecāku programma ir viens no veidiem, kā ikviens var palīdzēt Rīgas Zooloģiskajam dārzam turpināt rūpēties par dzīvniekiem un attīstīt vidi, kurā tie dzīvo.