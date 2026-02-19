Zināms kulta filmas "Maska" aktiera Pītera Grīna nāves iemesls - viņš nejauši iešāvis sev padusē
Populārais amerikāņu aktiers Pīters Grīns 12. decembrī tika atrasts miris savā Ņujorkas dzīvoklī. Nu zināms, kā viņš īsti gājis bojā.
Viņš tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savā dzīvoklī piektdienas pēcpusdienā. Notikuma vietā ieradās mediķi, kas apstiprināja vīrieša nāvi. Policija ziņo, ka vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas, un 60 gadu vecā aktiera nāves iemeslu noteica medicīniskā ekspertīze.
Nu oficiāli noskaidrots, ka Pītera nāves cēlonis ir šāviena brūce kreisajā padusē ar pleca pinuma artērijas bojājumu. Un nāves veids klasificēts kā nelaimes gadījums. Citiem vārdiem sakot, Pīters nejauši sašāva sevi kreisajā padusē, un lode bojāja artēriju, kas apasiņo roku, elkoni, apakšdelmu un plaukstu.
Grīna menedžeris Gregs Edvardss, kurš ar aktieri sadarbojās pēdējos 10 gadus, raksturo viņu kā “brīnišķīgu cilvēku” un “vienu no lielākajiem savas paaudzes aktieriem ”. “Viņa sirds bija tikpat liela kā viņa talants. Man viņa ļoti pietrūks,” norādīja Edvardss. Grīnam janvārī bija jāuzsāk filmēšanās trillerī “Mascots”, kurā lomu atveidos arī bijušais bokseris un aktieris Mikijs Rurks. Lai gan Grīns bija iemantojis "sarežģīta kolēģa" reputāciju, viņa menedžeris uzsvēra, ka aktieris bija perfekcionists, kas veltīja sevi katram tēlam ar maksimālu atdevi. Aktieris vislabāk zināms kā harismātisks ļaundaris tādās 90. gadu kulta filmās kā "Maska", “Pulp Fiction”, un “The Usual Suspects”.
Grīns, kurš dzimis Montklērā, Ņūdžersijā, 15 gadu vecumā aizbēga no mājām un nonāca Ņujorkā, kur kļuva par bezpajumtnieku, un iekrita narkotiku atkarībā. 1996. gadā viņš centās veikt pašnāvību, bet pēc tā meklēja palīdzību pie profesionāļiem, lai cīnītos ar atkarībām, kas viņu dzīves laikā nomocīja. Aktieris dzīves laikā atveidojis lomas aptuveni 95 filmās un seriālos. Viņš atveidojis tēlus tādās filmās kā “Laws of Gravity”, “Clean, Shaven”, “Blue Streak” un “Training Day".