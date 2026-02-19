Pēc 13 gadu attiecību vēstures izšķīrušies Šaija Labafs un Mia Gota
Pērn izšķīries vēl viens Holivudas pāris – aktieri Šaija Labafs un Mia Gota.
Abi aktieri ir bijuši kopā ar pārtraukumiem kopš 2012. gada. Labafs (39) un Gota (32) 2022. gadā sagaidīja kopīgu meitu.
“Viņu attiecības vienmēr ir bijušas sarežģītas. Viņi nesatika, bija daudz drāmas,” kāds avots pastāstīja “PEOPLE”, piebilstot, ka Labafs pārcēlās no viņu mājām Losandželosā uz Ņūorleānu.
Gota, pēc informatora teiktā, bija tā, kas “iedrošināja” Labafu izvākties. “Viņa viņu mīl, bet viņai viņš nav nepieciešams. Viņa ir ļoti neatkarīga. Viņai ir sava dzīve, sava karjera, un viņas prioritāte ir viņu meita.”
Tiek norādīts, ka Šaija mīl abu kopīgo meitu un uztur ar viņu kontaktu.
Ziņa par pāra šķiršanos seko pēc tam, kad tika vēstīts, ka filmas "Transformeri" zvaigzne Šaija Labafs otrdienas rītā saslēgts rokudzelžos un apcietināts pēc konflikta bārā.
Šaija Labafs gandrīz desmit gadu bija izticis bez arestiem, taču šā gada “Mardi Gras” karnevāls pārtrauca šo mierīgo posmu. 39 gadus vecais aktieris aizturēts otrdien, 17. februārī, pēc kautiņa svinību laikā Ņūorleānā. Viņam izvirzītas divas apsūdzības par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, un līdz tiesas sēdei vēlāk tajā pašā dienā viņš paturēts apcietinājumā
Aktierim gadiem ilgi bijušas problēmas ar likumu, tostarp saistītas ar agresīvu uzvedību alkoholisma dēļ. 2022. gadā viņš atklāja, ka vairāk nekā pusotru gadu nav lietojis apreibinošos dzērienus. Pērn viņš panāca izlīgumu tiesas prāvā par seksuālu vardarbību, ko pret viņu bija ierosinājusi bijusī draudzene mūziķe FKA Twigs.