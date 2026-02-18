Astoņas dāmas cīņā par viena vīrieša sirdi - drīzumā gaidāms jauns pašmāju iepazīšanās šovs "Mīlestības villa"
No 9. marta būs lūkojams jauns pašmāju iepazīšanās šovs "Mīlestības villa" - krāšņajā Toskānas rezidencē astoņas izskatīgas dāmas cīnīsies par ievērojama kunga sirdi. Diez, vai visas dāmas ir ieradušās ar cēliem nodomiem?
Šovs "Mīlestības villa" ir elpu aizraujošs mīlestības piedzīvojums, kas norisinās saulainajā Toskānā, Itālijas ziemeļos. Astoņas skaistas un ļoti dažādas sievietes ir ieradušās villā, lai iepazītos ar brīnišķīgu kungu un šova finālā, iespējams, veidotu ar viņu nopietnas attiecības, kas ilgtu visu atlikušo dzīvi.
Protams, šajā smalkajā raidījumā būs krāšņi randiņi, skūpsti, salauztas sirdis un spilgtas emocijas. Taču šis nebūs gluži parasts iepazīšanās šovs – šoreiz redzēsim Latvijā vēl nepieredzētus sižeta pavērsienus un dalībnieku atklāsmes. Patiesībā "Mīlestības villa" ļaus skatītājam paskatīties arī pašam uz sevi un atbildēt uz mūžseno jautājumu – vai mīlestība spēj pārvarēt jebkuru šķērsli?
Raidījums “Mīlestības villa” būs skatāms TV3 kanālā no 9. marta. Jaunas epizodes būs pieejamas katru pirmdienu pulksten 21.45.