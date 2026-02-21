Viņus apbrīnoja miljoni, kamēr aiz slēgtām durvīm plosījās vardarbība: slavenību pāri ar tumšu attiecību stāstu
foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ne visiem Holivudas mīlas stāstiem lemtas laimīgas beigas...
Slavenības

Viņus apbrīnoja miljoni, kamēr aiz slēgtām durvīm plosījās vardarbība: slavenību pāri ar tumšu attiecību stāstu

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Slavenību attiecības bieži tiek idealizētas — kā skaists, iedvesmojošs stāsts, kas dzīvo uz sarkanajiem paklājiem un sociālajos tīklos. Taču dažos gadījumos aiz publiskajiem smaidiem slēpjas vardarbība un destruktīvas attiecību dinamika.

Viņus apbrīnoja miljoni, kamēr aiz slēgtām durvīm ...

Kameru priekšā tā bija mīlestība, bet aiz slēgtām durvīm — vardarbība. Slavenību pāru stāsti reizēm atklāj, cik maldinoša var būt perfekta fasāde un cik smaga ir realitāte, par kuru ilgi neviens nerunā.

Šoreiz — par pāriem, kuru attiecības vēlāk saistītas ar vardarbības skandāliem:

Nākamā lapa: Rianna un Kriss Brauns

Tēmas

Pamela AndersoneRiannaAmbera HērdaDžonijs DepsMerilins MensonsŠaija LabafsHolivudaTīna TērnereTomijs Lī

Citi šobrīd lasa