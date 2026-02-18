Andrejs Ēķis uzņēmis jaunu spiegu trilleri "Tumšā robeža". Noskaties treileri!

Kino

Iznācis treileris režisora Andreja Ēķa jaunajai spēlfilmai "Tumšā robeža".

Filmas “Tumšā robeža” notikumi risinās 1938. gadā Latvijā. Uz pierobežas pilsētu slapenā misijā tiek nosūtīts pretizlūkošanas virsnieks Baltais. Žurnālista aizsegā viņš cenšas atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu. Baltais nonāk vietā, kas ir kā šaura josla starp divām pasaulēm un slēpj patiesību par viņa mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.

Galvenās lomas atveido Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Elizabete Milta, Kaspars Znotiņš, Santa Breikša. Filmas izrādīšana kinoteātros plānota 2026. gada novembrī. 

