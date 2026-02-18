Atklāts aktiera Tomija Lī Džonsa meitas Viktorijas nāves cēlonis
Vairāk nekā mēnesi pēc tam, kad viņu 34 gadu vecumā atrada mirušu kādā viesnīcā Sanfrancisko, atklāts aktiera Tomija Lī Džonsa meitas Viktorijas Džonsas nāves cēlonis.
Sanfrancisko (Kalifornijā) Galvenā tiesu medicīnas eksperta birojs paziņoja, ka Viktorija mirusi “kokaīna toksiskās iedarbības” dēļ, un viņas nāves veids atzīts par “nelaimes gadījumu”.
34 gadus vecā Viktorija tika atrasta bezsamaņā ceturtdienas, 1. janvāra, agrā rītā Sanfrancisko viesnīcā “Fairmont”, kur tika konstatēta viņas nāve.
Sanfrancisko policija un Sanfrancisko ugunsdzēsības dienests 1. janvārī plkst. 2.52 reaģēja uz ziņojumu par medicīnisku ārkārtas situāciju viesnīcā “Fairmont”. Ierodoties notikuma vietā, tika atrasts miris cilvēks, kura identitāte tobrīd netika publiskota.
Vēlāk, atsaucoties uz policijas avotu, tika ziņots, ka viesnīcā atrastā mirusī sieviete, visticamāk, ir Viktorija.
Viktorija bija Tomija Lī Džonsa (79) un viņa bijušās sievas Kimberlijas Klofli meita. Bijušajam pārim ir arī dēls Ostins Džonss (43).
Pēdējā gada laikā Viktorija tikusi arestēta vismaz divas reizes, tostarp par narkotiku glabāšanu.
Viņas ģimene komentēja traģisko zaudējumu, sakot: “Mēs novērtējam visus labos vārdus, domas un lūgšanas. Lūdzu, respektējiet mūsu privātumu šajā grūtajā laikā. Paldies.”