"Suns var ēst, viņa nevar?" Baiba Sipeniece un Valters Krauze atminas kuriozu atgadījumu no jaunības
Šova "Slavenības. Bez filtra” ietvaros TV personības Baiba Sipeniece-Gavare un Valters Krauze tiekas ar aktieri Andri Buli. Abi kavējas kopīgās atmiņās par jaunību, kad kopā dzīvojuši, kā arī aktīvi nodevušies ballītēm. Baiba atsauc atmiņā kādu jaunības notikumu, kad mājās valdījis pamatīgs bads, tādēļ viņa mudinājusi Valteru "no darba atnest kaut ko ēdamu".
Andris Bulis ar Baibu Sipenieci-Gavari un Valteru Krauzi satiekas kafejnīcā “Osiris”, kur Valters jaunībā strādājis. Baiba papildina: “Un es viņam palīdzēju strādāt! Kad Valters bija oficiants, mēs kopā īrējām arī dzīvokli. Es viņam toreiz saku – nu, kas tu par oficiantu? Bļāviens, mums nav ko ēst mājās! Nu atnes taču kaut ko, nozodz, lūdzu! Visi taču zog, kāpēc tu nevari?”
Baiba atminas kādu rītu, kad pirmā pamodusies un ledusskapī ieraudzījusi maisiņu ar pārtiku: “Es nodomāju - nu, malacītis! Beidzot ir! Un es tik priecīga ēdu no tā maisiņa. Pēc brīža sāku prātot, kāpēc tajā maisiņā grieķu salāti ir kopā ar kaut kādiem vistas gabaliem? Bet nu mazums, varbūt zadzis steigumā! Kad Valters piecēlās, viņš man jautā “Ko tu ēd? Tās ir atliekas no banketa šķīvjiem, nesu Janča sunim!”” Smieklos gremdējoties atmiņās, Baiba pauž nožēlu, ka Valters ko teicis, jo bijis ļoti garšīgi. Tikmēr Krauze piemetina: “Suns var ēst, viņa nevar?”
