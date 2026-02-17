Rīgā ar vērienīgu šovu uzstāsies pasaules superzvaigzne Kalvins Hariss.
Šodien 10:32
Pasaulslavenais dīdžejs un producents Kalvins Hariss šovasar kāps uz Mežaparka Lielās estrādes skatuves, piedāvājot vienīgo koncertu Baltijas valstīs 2026. gada vasarā. Pasākums solās kļūt par vienu no lielākajiem mūzikas notikumiem reģionā, informē "Positivus Music" pārstāvji.
"Positivus" festivāla un FBI koncertu kluba biedri biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties no 19. februāra plkst. 10.00, izmantojot kodu, kas tiks nosūtīts reģistrētajiem lietotājiem.
Kalvins Hariss ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem elektroniskās mūzikas māksliniekiem. Viņa hiti “Summer”, “Feel So Close”, “One Kiss” un daudzi citi ilgstoši dominējuši pasaules mūzikas topos. Mākslinieks ir pazīstams ar enerģiskiem un vizuāli iespaidīgiem priekšnesumiem, kas lielos festivālos un brīvdabas koncertos pulcē desmitiem tūkstošu skatītāju.
Ņemot vērā, ka šī būs vienīgā viņa uzstāšanās Baltijā nākamajā vasarā, interese par koncertu prognozējama īpaši augsta.