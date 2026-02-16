Grupa "Lādezers" 2026. gada februārī Siguldā sāk koncertturneju "Zemūdenes"
2026. gada 14. februārī kultūras centrā "Siguldas devons" savu jauno koncertturneju "Zemūdenes" uzsāka grupa "Lādezers".
FOTO: grupa "Lādezers" Siguldā sāk koncertturneju "Zemūdenes"
Aizvadītās nedēļas nogalē kultūras centrā "Siguldas devons" savu jauno koncertturneju "Zemūdenes" uzsāka grupa "Lādezers".
Divdaļīgajā koncertā, kuru skatītāji uzņēma ar stāvovācijām, skanēja gan pavisam jauni skaņdarbi, gan grupas populārākie hiti “Tu esi vēl jauns”, “Pārsteigums” un citas dziesmas.
“Pirmizrāde, kā vienmēr ir uztraukumu pilna. Tā ir reize, kad savu iekšējo pasauli tu izrādi citiem. Un ne tikai jaunās dziesmas, bet arī scenogrāfija, gaismas, skaņa, tērpi un programma kopumā. Vai nu tā bija atsaucība pēc dziesmām un stāvovācijas koncerta noslēgumā vai torte pēc koncerta, bet, šķiet, izvilkām laimīgo lozi, un “Lādezera” “Zemūdenes” turpina peldēt pilnu gaitu,” ar gandarījumu teic grupas solists Ingus Ulmanis.
Grupas nākamie koncerti notiks:
- 21. februārī Ogres kultūras centrā
- 27. februārī Valmieras kultūras centrā
- 8. martā VEF Kultūras pilī
- 20. martā kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 21. martā Limbažu kultūras namā
- 28. martā Dzintaru koncertzālē