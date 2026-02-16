"Independent Spirit Awards": labākās filmas godalgu saņem "Train Dreams"
foto: AP/Scanpix
Holivudā svētdien "Independent Spirit Awards" balvu pasniegšanas ceremonijā labākās filmas godalgu saņēma režisora Klinta Beilija drāma "Train Dreams" ("Vilcienu sapņi").
Kino

"Independent Spirit Awards": labākās filmas godalgu saņem "Train Dreams"

Izklaides nodaļa

Jauns.lv/LETA

Holivudā svētdien "Independent Spirit Awards" balvu pasniegšanas ceremonijā labākās filmas godalgu saņēma režisora Klinta Beilija drāma "Train Dreams" ("Vilcienu sapņi"), bet labākās starptautiskās filmas balvu - Brazīlijas kinolente "The Secret Agent'" ("Slepenais aģents").

"Independent Spirit Awards": labākās filmas godal...

Līdz ar "Spirit" balvu saņemšanu stiprinās abu šo darbu izredzes cīņā par "Oskariem", kas tiks pasniegti nākammēnes.

Uz "Independent Spirit Awards" godalgām pretendē tikai tās filmas, kas uzņemtas par mazāk nekā 30 miljoniem dolāru.

"Train Dreams" uzvarēja trijās no četrām kategorijām, iegūstot arī balvas par labāko režiju un labāko operatora darbu.

Filmas galvenās lomas atveidotājs Džoels Edžertons tomēr netika atzīts par labāko aktieri, un labākā aktierdarba balvu saņēma Roza Birna par veikumu filmā "If I Had Legs I'd Kick You" ("Ja man būtu kājas, es tev iespertu").

Tēmas

OskarsHolivudaIFOskara balva

Citi šobrīd lasa