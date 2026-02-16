Holivudā svētdien "Independent Spirit Awards" balvu pasniegšanas ceremonijā labākās filmas godalgu saņēma režisora Klinta Beilija drāma "Train Dreams" ("Vilcienu sapņi").
Kino
Šodien 07:19
"Independent Spirit Awards": labākās filmas godalgu saņem "Train Dreams"
Holivudā svētdien "Independent Spirit Awards" balvu pasniegšanas ceremonijā labākās filmas godalgu saņēma režisora Klinta Beilija drāma "Train Dreams" ("Vilcienu sapņi"), bet labākās starptautiskās filmas balvu - Brazīlijas kinolente "The Secret Agent'" ("Slepenais aģents").
Līdz ar "Spirit" balvu saņemšanu stiprinās abu šo darbu izredzes cīņā par "Oskariem", kas tiks pasniegti nākammēnes.
Uz "Independent Spirit Awards" godalgām pretendē tikai tās filmas, kas uzņemtas par mazāk nekā 30 miljoniem dolāru.
"Train Dreams" uzvarēja trijās no četrām kategorijām, iegūstot arī balvas par labāko režiju un labāko operatora darbu.
Filmas galvenās lomas atveidotājs Džoels Edžertons tomēr netika atzīts par labāko aktieri, un labākā aktierdarba balvu saņēma Roza Birna par veikumu filmā "If I Had Legs I'd Kick You" ("Ja man būtu kājas, es tev iespertu").