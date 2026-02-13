Nogulēja bagātību! Lielbritānijā tā arī nepiesakās milzīgā laimesta ieguvējs
Lielbritānijas pilsētā Birmingemā pērn nopirktā “EuroMillions” loterijas biļete laimējusi vienu miljonu mārciņu (1,15 miljoni eiro), tomēr līdz 11. februāra pusnakts termiņam potenciālais miljonārs tā arī nav pieteicies, kaut gan pēdējo dienu laikā daudzi valsts laikraksti publicēja aicinājumus loterijas dalībniekiem steigšus pārmeklēt savas mantas cerībā atrast laimīgo biļeti, kas būtu varējusi pilnībā mainīt viņu dzīvi.
Biļete ar kodu VLPL 28287 bija nopirkta 2025. gada 15. augustā Birmingemā. Šai biļetei ir viens no septiņiem “National Lottery” milzu laimestiem kopsummā par vairāk nekā 14 miljoniem mārciņu — gan “Lotto”, gan “EuroMillions” izlozēs, — kuriem joprojām nav pieteikušies laimīgie pretendenti. Turklāt vislielākajam 10,633 miljonu mārciņu ķērienam "Lotto" 2025. gada 4. oktobra loterijā pieteikšanās termiņš ir jau 2. aprīlī. Zināms, ka laimīgā biļete nopirkta Londonas piepilsētā Bekslijā.
Saskaņā ar “National Lottery” izložu noteikumiem laimestiem ir jāpiesakās 180 dienu laikā no izlozes datuma. Ja termiņš ir nokavēts, laimests ar visiem no tā gūtajiem procentiem nokļūst “National Lottery” finansētajos projektos visā Lielbritānijā.
Visu laiku lielākais “National Lottery” organizētās loterijas džekpots 195 miljonu mārciņu (223,85 miljoni eiro) apmērā Lielbritānijā tika laimēts 2022. gada 19. jūlijā “EuroMillions” loterijā.