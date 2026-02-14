LNT šovs "Sapņu līgava".
Vai atceries šos Latvijas iepazīšanās šovus? Kad mīlestību meklēja ar kārtīm, melu detektoru un piecām maņām
Pirms ēteru pārņēma “Saimnieks meklē sievu”, “Mīla kemperī”, “Amors” un citi modernie mīlas eksperimenti, Latvijas TV ekrānos jau sen virmoja romantika — reizēm sirsnīga, reizēm neveikla, bet vienmēr skatāma.
Latvijas ekrānos mīlestību reiz mēģināja atrast ar metodēm, kas šodien šķistu… radošas, lai neteiktu vairāk. Kurš ir īstais? Izvelc kārti. Vai viņš nemelo? Pārbaudām. Vai viņš patiks vecākiem? Ieliekam viņu vienā mājā ar viņiem uz trim dienām.
Valentīndienā, kad mīlestība virmo gaisā, atgādinām par aizmirstajiem TV iepazīšanās eksperimentiem: kur romantika bieži gāja roku rokā ar pārsteigumiem, mulsumu un negaidītiem pavērsieniem.