Grupai "The Sound Poets" jauna dziesma un video stāsts - "Dzejnieks un mūza"
Melanholiskā poproka grupa "The Sound Poets" nodod klausītājiem savu jaunāko veikumu - singlu "Dzejnieks un mūza". Dziesmu papildina kinematogrāfisks videoklips, kurā galveno lomu atveido aktieris Mārtiņš Meiers.
Singls "Dzejnieks un mūza" ir nākamais vēstnesis grupas gaidāmajam studijas albumam, kas pie klausītājiem nonāks jau šajā pavasarī. Albuma iznākšanu un jauno muzikālo posmu "The Sound Poets" aicina nosvinēt vasaras izskaņas koncertā, kas norisināsies 29. augustā, Mežaparka Zaļajā teātrī.
Grupas solists Jānis Aišpurs par jauno singlu saka: "Manuprāt, šī dziesma ir pēdējā laika jaudīgākais muzikālais piedzīvojums, kas ar grupu ir noticis. Man ir sajūta, ka tajā ir neapzināti (un mazliet tomēr apzināti) iekodēts kaut kas ļoti latvisks un sakrāls – tajā jaušams tautasdziesmas spēks, pagāniskums un kopīgas lūgšanas sajūta. Lai gan tas ir ļoti personisks stāsts, caur to strāvo lielāks, kolektīvs piedzīvojums. Tur ir kaut kas daudz vairāk par mani kā teksta autoru vien."
Vizuālo stāstu dziesmai radījusi režisore Elizabete Gricmane, galveno lomu uzticot aktierim Mārtiņam Meieram. Elizabete par sajusto klipa veidošanas procesā stāsta: "Cilvēki mīlestību meklē citos, kas to varētu dot, mantās, kas to varētu sniegt, vai notikumos, kas to varētu piešķirt. Laika steiga cauri mūsu dienām liek mums nobīties, ka nepaspēsim izbaudīt šo mirkli, un piedzīvot to, pēc kā tik ļoti tiecamies. Mīlestību visa sākumā mums katram jāiemanto sevī un pret sevi, lai piedzīvotu savu dzīvi, un caur lēnprātību un uzticēšanos dotu sev drosmi atvērt jaunas durvis uz to, kas mēs vēl tikai būsim."
"The Sound Poets" jaunā albuma prezentācija klubā "Piens"
7. aprīlī, klubā "Piens" norisinājās mūzikas grupas "The Sound Poets" jaunā albuma "Pie vienas uguns" prezentācija.