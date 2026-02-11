Pirmo reizi Igaunijā uzstāsies pasaulslavenais dziedātājs Džons Ledžends
2026. gada 8. jūlijā Tartu Dziesmu svētku estrādē pirmo reizi Igaunijā uzstāsies pasaulslavenais dziedātājs, dziesmu autors un pianists Džons Ledžends. Klausītājiem viņš piedāvās īpašu koncertprogrammu “An Evening of Songs & Stories” – sirsnīgu un personisku muzikālu vakaru.
Džona Ledženda balss ir pazīstama visā pasaulē – tā pavada nozīmīgus dzīves pavērsienus un sniedz mierinājumu brīžos, kad nepieciešams siltums un patiesums. Viņa mūzika uzrunā tieši, bez lieka spožuma, un spēj pat lielākās koncertvietas pārvērst intīmā telpā.
Tartu gaidāmais koncerts būs kā dziļi personisks stāsts mūzikā – dziesmu, atmiņu un atklātu pārdomu caurvīts ceļojums. Programmā izskanēs mākslinieka karjeras nozīmīgākie skaņdarbi, kā arī personiski stāsti par ceļu no mazām baznīcām un ierakstu studijām līdz pasaules ievērojamākajām skatuvēm.
Džons Ledžends (īstajā vārdā Džons Rodžers Stīvenss) savu ceļu mūzikā sāka, spēlējot klavieres Laurinas Hilas dziesmā “Everything Is Everything” un dziedot bekvokālus Jay-Z un Ališas Kīsas ierakstos. Par izšķirošu pavērsienu kļuva 2004. gadā izdotais albums “Get Lifted” un dziesma “Ordinary People”, kas izcēlās ar askētisku klavieru skanējumu un godīgiem dziesmu vārdiem. Vēlāk viņš kļuva par vienu no retajiem māksliniekiem, kurš ieguvis prestižo EGOT statusu, apliecinot panākumus mūzikā, kino, teātrī un televīzijā.
Neraugoties uz iespaidīgajiem sasniegumiem, mākslinieks uzsver, ka vissvarīgākais viņam vienmēr bijis kontakts ar klausītājiem. “Šķiet, ka mans uzdevums dzīvē ir uzmundrināt cilvēkus,” viņš reiz atzinis.
Biļetes tirdzniecībā būs pieejamas no 12. februāra plkst. 10.00 “Biļešu Serviss” tīklā. Positivus festivāla un FBI koncertu kluba biedri biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties jau no 11. februāra plkst. 10.00, izmantojot reģistrētajiem lietotājiem izsūtīto kodu.
Koncerts Tartu 8. jūlijā solās būt silta, pārdomāta un cilvēcīgi dziļa muzikāla pieredze, kur mūzika un stāsti saplūdīs vienā veselumā.