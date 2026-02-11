Bejonses vecākā atvase ir mammas kopija! Jay-Z apmeklē "Super Bowl" ar abām meitām
Pasaulslavenā dziedātāja Bejonse un reperis Jay-Z ir trīs bērnu vecāki. Viņiem ir 14 gadus veca meita Blū Aivija un astoņgadīgi dvīņi Rumi un Sers. Aizvadītajā svētdienā notikušo “Super Bowl” pasākumu Jay-Z pārvērta par ģimenes notikumu. “Levi’s” stadionā Santaklarā viņš ieradās kopā ar meitām Blū Aiviju un Rumi, lai noskatītos, kā Jaunanglijas “Patriots” spēlē pret Sietlas “Seahawks”.
Mūzika ierakstu kompānijas “Roc Nation” dibinātājs, kurš kopš 2019. gada pārrauga “Super Bowl” puslaika šovu, pirms spēles sākuma nofotografēts uz laukuma kopā ar 14 gadus veco Blū Aiviju.
Jay-Z un Bejonses meita Blū Aivija ar tēti apmeklē “Super Bowl 2026”
NFL sociālajos tīklos publicētā video ar parakstu “Jay ir klāt” viņš redzams kopā gan ar Blū Aiviju, gan 8 gadus veco Rumi.
Blū Aivija, kura savu 14. dzimšanas dienu nosvinēja pagājušajā mēnesī, ejot pāri laukumam, izskatījās pārsteidzoši līdzīga savai mammai Bejonsei. Tērpusies nepilnu 4000 ASV dolāru vērtā zīmola “Off-White” sporta jakā, viņa sajūsmināja fanus un fotogrāfus, rotaļīgi palecoties un pamājot, kamēr pirms spēles pieauga satraukums un gaidas.
Jay-Z bija izvēlējies ikdienišķu tēlu – kapučjaku ar uzrakstu “The Game Needs Me” (“Spēlei mani vajag”).
Viņa klātbūtne vēlreiz apliecināja nozīmīgo lomu NFL izklaides programmas veidošanā. Šogad tajā piedalījās tādi mākslinieki kā “Green Day”, Čārlijs Puts, Brendija Kārlaila, Koko Džounsa, bet galvenais viesis bija reperis Bad Bunny.
Lai gan Bejonse “Super Bowl” pasākumā netika manīta, viņa un Jay-Z kopā redzēti pagājušā gada novembrī F1 Lasvegasas “Grand Prix” sacīkstēs. Pāris ir precēts kopš 2008. gada.